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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:1
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
22' Желтая карточка
Иоанну Николас
26' Желтая карточка
Каньяно Андреа
32' Желтая карточка
Гион Андреа
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
0:1
68' Гол
Чичиретти Амато
78' Желтая карточка
Нарди Филиппо
89' Желтая карточка
Куан Кристиан
90' Желтая карточка
Лизи Франческо
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
32
Занандреа
Джанмария
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
13
Бегетто
Андреа
28
Куан
Кристиан
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
11
Париджини
Витторио
25
Нарди
Филиппо
14
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
20
Ла
Гумина
Антонино
17
Чичиретти
Амато
27
Черри
Альберто
Перуджа
3-4-2-1
Комо
3-4-3

История личных встреч

Перуджа
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
4:1
СCС
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.32
Куан Кристиан 4 0.13
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.26
Ла Гумина Антонино 7 (1) 0.23
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Беллемо Алессандро 4 0.13
Виньяли Лука 3 0.1
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Чичиретти Амато 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 8 3
Буррай Сальваторе 12 0
Лизи Франческо 8 0
Фальцерано Марчелло 8 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 8 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Иоанну Николас 5 1
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Каньяно Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
6%
6
35%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
31%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

33
39
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
3
9%
9
23%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
5
15%
8
21%
76-90

Пропущено

27
38
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 25
6
22%
6
16%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
3
11%
7
18%
61-75
7
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:0 Заявка 31 17 8 6 46 - 29 59
2. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
3. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
4. Брешия 1:0 Заявка 31 15 11 5 47 - 31 56
5. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Читтаделла Заявка 31 11 11 9 33 - 30 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
13. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
14. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
15. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 31 7 11 13 35 - 45 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 31 2 7 22 21 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
3. Кремонезе 1:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
4. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия 1:0 Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
17. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 16 3 6 7 24 - 24 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 5 10 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 16 10 4 2 24 - 12 34
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
9. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
10. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
11. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Гион Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Каньяно Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Иоанну Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 0:1 Комо онлайн

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