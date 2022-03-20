Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
22' Желтая карточкаИоанну Николас
26' Желтая карточкаКаньяно Андреа
32' Желтая карточкаГион Андреа
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
0:1
68' ГолЧичиретти Амато
78' Желтая карточкаНарди Филиппо
89' Желтая карточкаКуан Кристиан
90' Желтая карточкаЛизи Франческо
Ход матча
22'
26'
32'
68'
78'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 11
-
62 Владение мячом, % 38
16
Гион
Андреа
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Перуджа
Комо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.32
|Куан Кристиан
|4
|0.13
|Матос Ридер
|3
|0.1
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|3
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|7 (1)
|0.23
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Беллемо Алессандро
|4
|0.13
|Виньяли Лука
|3
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Чичиретти Амато
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|8
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Лизи Франческо
|8
|0
|Фальцерано Марчелло
|8
|0
|Курадо Маркос
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|8
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Иоанну Николас
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
6%
6
35%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
31%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
33
39
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
3
9%
9
23%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
5
15%
8
21%
76-90
Пропущено
27
38
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 25
6
22%
6
16%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
3
11%
7
18%
61-75
7
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|31
|17
|8
|6
|46 - 29
|59
|2.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|3.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|4.
|Брешия
|1:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|47 - 31
|56
|5.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|33 - 30
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|13.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|35 - 45
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|31
|2
|7
|22
|21 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|3.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|4.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 24
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|10.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3