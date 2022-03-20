Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
0:0
16' Не забитый пенальтиДа Крус Алессио
Ход матча
16'
0:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
50 Владение мячом, % 50
16
Бикел
Жаниу
20
Боли
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Виченца Виртус
Асколи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.19
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.13
|Проя Федерико
|4
|0.13
|Джакомелли Стефано
|2
|0.06
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.29
|Бидуи Софьян
|6
|0.19
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Майстро Фабио
|3
|0.1
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.06
|Илиев Атанас
|2
|0.06
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Баскиротто Федерико
|2
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Крекко Лука
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Кавион Микеле
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Маджио Кристиан
|1
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Беллучи Джузеппе
|4
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
27
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
3
19%
4
15%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
5
31%
4
15%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
5
26%
16-30
7
32%
3
16%
31-45
4
18%
7
37%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
23%
2
11%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
6
38%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
47%
2
13%
76-90
Пропущено
28
18
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
9
32%
5
28%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
2
7%
2
11%
76-90
Забито
31
43
15 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
3
10%
5
12%
1-15
7
23%
9
21%
16-30
5
16%
9
21%
31-45
1
3%
6
14%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
12
39%
6
14%
76-90
Пропущено
50
37
28 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
4
8%
3
8%
1-15
8
16%
7
19%
16-30
16
32%
8
22%
31-45
11
22%
9
24%
46-60
4
8%
6
16%
61-75
7
14%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0
Асколи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1
Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|39 - 24
|56
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|4.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|43 - 37
|50
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|31
|11
|14
|6
|33 - 26
|47
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|33 - 29
|45
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|36 - 40
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|31
|5
|7
|19
|29 - 52
|22
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|21 - 11
|31
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|15 - 13
|20
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 20
|30
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|14 - 15
|23
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Комо
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|20 - 25
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3