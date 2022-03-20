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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
2:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Да Крус Алессио
53' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
72' Желтая карточка
Кваранта Данило
74' Желтая карточка
Маджио Кристиан
1:0
85' Гол
Дзонта Лорис
2:0
89' Гол в свои ворота
Беллучи Джузеппе
90'+4
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
20
Боли
Шарль
70
Да
Крус
Алессио
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
2
Сальви
Алессандро
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Виченца Виртус
4-2-3-1
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Асколи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
2:1
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.19
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.13
Проя Федерико 4 0.13
Джакомелли Стефано 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.29
Бидуи Софьян 6 0.19
Шарич Дарио 3 0.1
Коллоколо Микеле 3 0.1
Майстро Фабио 3 0.1
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.1
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.06
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Баскиротто Федерико 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Меджорини Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Крекко Лука 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Броско Риккардо 4 0
Паделла Эмануэле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Пазини Никола 3 0
Кавион Микеле 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Маджио Кристиан 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Беллучи Джузеппе 5 0
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
28
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
3
18%
4
14%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
6
35%
5
18%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
7
30%
3
15%
31-45
4
17%
7
35%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
26%
3
15%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
6
38%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
47%
2
13%
76-90

Пропущено

28
18
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
9
32%
5
28%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
2
7%
2
11%
76-90

Забито

32
44
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
3
9%
5
11%
1-15
7
22%
9
20%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
1
3%
6
14%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
13
41%
7
16%
76-90

Пропущено

51
38
28 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
16
31%
8
21%
31-45
11
22%
9
24%
46-60
4
8%
6
16%
61-75
8
16%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0
Асколи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1
Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:0 Заявка 31 17 8 6 46 - 29 59
2. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
3. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
4. Брешия 1:0 Заявка 31 15 11 5 47 - 31 56
5. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Читтаделла Заявка 31 11 11 9 33 - 30 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
13. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
14. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
15. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 31 7 11 13 35 - 45 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 31 2 7 22 21 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
3. Кремонезе 1:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
4. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия 1:0 Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
17. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 16 3 6 7 24 - 24 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 5 10 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 16 10 4 2 24 - 12 34
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
9. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
10. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
11. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Да Крус Алессио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 2:0 Асколи онлайн

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