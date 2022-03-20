Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
8' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
12' Желтая карточкаБранка Симоне
21' Желтая карточкаФраре Доменико
35' Желтая карточкаСьега Николас
Ход матча
12'
21'
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
47 Владение мячом, % 53
16
Надь
Адам
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Пиза
Читтаделла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
11 матчей
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.19
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.16
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.13
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.13
|Пушкаш Георге
|3
|0.1
|Туре Идрисса
|3
|0.1
|Марсура Давиде
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|8 (5)
|0.26
|Оквонкво Орджи
|7
|0.23
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.16
|Антонуччи Мирко
|3
|0.1
|Вита Алессио
|3
|0.1
|Тункара Мамаду
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Фраре Доменико
|2
|0.06
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|9
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Надь Адам
|3
|1
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|1
|Паван Никола
|9
|0
|Бенедетти Амедео
|8
|0
|Адорни Давиде
|8
|0
|Маттиоли Алессандро
|8
|0
|Кассандро Томмазо
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Фраре Доменико
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Вита Алессио
|5
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|1
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
25%
6
43%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
2
17%
6
40%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
35
33
20 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
8
23%
7
21%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
7
20%
8
24%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
6
17%
3
9%
76-90
Пропущено
28
29
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
18%
4
14%
1-15
5
18%
5
17%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
5
18%
7
24%
61-75
4
14%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2
Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|39 - 24
|56
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|4.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|43 - 37
|50
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|31
|11
|14
|6
|33 - 26
|47
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|33 - 29
|45
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|36 - 40
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|31
|5
|7
|19
|29 - 52
|22
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|21 - 11
|31
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|15 - 13
|20
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 20
|30
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|14 - 15
|23
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Комо
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|20 - 25
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3