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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Читтаделла
0'
8' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
12' Желтая карточка
Бранка Симоне
21' Желтая карточка
Фраре Доменико
35' Желтая карточка
Сьега Николас
39'

Ход матча

8'
Лукка Лоренцо
 
12'
 
Бранка Симоне
21'
 
Фраре Доменико
35'
Сьега Николас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.06
3.35
4.10
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
7
Сьега
Николас
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
10
Торрегросса
Эрнесто
9
Лукка
Лоренцо
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
Пиза
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Читтаделла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

11 матчей

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.19
Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.16
Сибилли Джузеппе 4 0.13
Коэн Йонатан 4 (1) 0.13
Пушкаш Георге 3 0.1
Туре Идрисса 3 0.1
Марсура Давиде 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 8 (5) 0.26
Оквонкво Орджи 7 0.23
Беретта Джакомо 5 (1) 0.16
Антонуччи Мирко 3 0.1
Вита Алессио 3 0.1
Тункара Мамаду 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Фраре Доменико 2 0.06
Адорни Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 0
Биринделли Самуэле 8 0
Лукка Лоренцо 6 1
Караччоло Антонио 7 0
Беруатто Пьетро 6 0
Херманнссон Хьёртур 5 0
Мастину Джузеппе 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Надь Адам 3 1
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 11 1
Паван Никола 9 0
Бенедетти Амедео 8 0
Адорни Давиде 8 0
Маттиоли Алессандро 8 0
Кассандро Томмазо 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Антонуччи Мирко 6 0
Фраре Доменико 6 0
Кастари Элхан 4 1
Вита Алессио 5 0
Висентин Сантьяго 3 1
Пертиконе Романо 4 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Тавернелли Камилло 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
25%
6
43%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
2
17%
6
40%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

35
33
20 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
8
23%
7
21%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
7
20%
8
24%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
6
17%
3
9%
76-90

Пропущено

28
29
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
18%
4
14%
1-15
5
18%
5
17%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
5
18%
7
24%
61-75
4
14%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2
Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
2. Пиза 0:0 Заявка 31 15 11 5 39 - 24 56
3. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
4. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи 0:0 Заявка 31 14 8 9 43 - 37 50
9. Перуджа 0:0 Заявка 31 11 14 6 33 - 26 47
10. Читтаделла 0:0 Заявка 31 11 12 8 33 - 29 45
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
13. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо 0:0 Заявка 31 8 15 8 36 - 40 39
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 31 5 7 19 29 - 52 22
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза 0:0 Заявка 16 8 7 1 21 - 11 31
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Перуджа 0:0 Заявка 16 4 8 4 15 - 13 20
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 0:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 20 30
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 0:0 Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Читтаделла 0:0 Заявка 16 5 8 3 14 - 15 23
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Комо 0:0 Заявка 16 4 8 4 20 - 25 20
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.06
3.35
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:0 Читтаделла онлайн

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