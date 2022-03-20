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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
4' Пенальти
Чофани Даниэль
19'

Ход матча

4'
0:1
Чофани Даниэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Кремонезе
3.50
3.30
2.31
Все Коэффициенты
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
32
Пинато
Марко
97
Д'Орацио
Людовико
99
Латте
Лат
Эммануэль
11
Мелькьорри
Федерико
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
21
Фаджоли
Николо
70
Гаэтано
Джанлука
98
Дзанимачча
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

СПАЛ 2013
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.19
Коломбо Лоренцо 6 0.19
Мелькьорри Федерико 5 0.16
Вивиани Федерико 3 0.1
Да Рива Якопо 2 0.06
Росси Джузеппе 2 0.06
Латте Лат Эммануэль 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Сек Демба 1 0.03
Капрадосси Элио 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.23
Чофани Даниэль 7 (2) 0.23
Дзанимачча Лука 6 0.19
Видо Лука 6 0.19
Гаэтано Джанлука 4 0.13
Баэс Хайме 4 0.13
Фаджоли Николо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Стриццоло Лука 3 0.1
Валери Эмануэле 3 0.1
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 7 1
Вивиани Федерико 6 1
Селия Раффаэле 6 0
Дикманн Лоренцо 4 1
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Мора Лука 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Пинато Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Околи Меме 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Вальцания Лука 5 0
Баэс Хайме 3 1
Фаджоли Николо 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Видо Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
8%
2
10%
1-15
6
25%
3
15%
16-30
5
21%
6
30%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
14%
1-15
5
22%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
3
27%
8
31%
46-60
2
18%
7
27%
61-75
1
9%
3
12%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
8
38%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Забито

35
46
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
3
9%
3
7%
1-15
7
20%
5
11%
16-30
8
23%
11
24%
31-45
5
14%
12
26%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
6
17%
6
13%
76-90

Пропущено

44
28
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
2
5%
4
14%
1-15
8
18%
5
18%
16-30
12
27%
4
14%
31-45
5
11%
4
14%
46-60
8
18%
5
18%
61-75
9
20%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:0 Заявка 31 17 8 6 46 - 29 59
2. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
3. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
4. Брешия 1:0 Заявка 31 15 11 5 47 - 31 56
5. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Читтаделла Заявка 31 11 11 9 33 - 30 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
13. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
14. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
15. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 31 7 11 13 35 - 45 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 31 2 7 22 21 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
3. Кремонезе 1:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
4. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия 1:0 Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
17. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 16 3 6 7 24 - 24 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 5 10 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 16 10 4 2 24 - 12 34
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
9. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
10. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
11. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Кремонезе
3.50
3.30
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:1 Кремонезе онлайн

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