Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Паоло Мацца
0:1
4' ПенальтиЧофани Даниэль
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
39 Владение мячом, % 61
32
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Видо ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
СПАЛ 2013
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.19
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.19
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.16
|Вивиани Федерико
|3
|0.1
|Да Рива Якопо
|2
|0.06
|Росси Джузеппе
|2
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Сек Демба
|1
|0.03
|Капрадосси Элио
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.23
|Чофани Даниэль
|7 (2)
|0.23
|Дзанимачча Лука
|6
|0.19
|Видо Лука
|6
|0.19
|Гаэтано Джанлука
|4
|0.13
|Баэс Хайме
|4
|0.13
|Фаджоли Николо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Стриццоло Лука
|3
|0.1
|Валери Эмануэле
|3
|0.1
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|7
|1
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Селия Раффаэле
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Пинато Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Вальцания Лука
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Видо Лука
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
8%
2
10%
1-15
6
25%
3
15%
16-30
5
21%
6
30%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
14%
1-15
5
22%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
3
27%
8
31%
46-60
2
18%
7
27%
61-75
1
9%
3
12%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
8
38%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Забито
35
46
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
3
9%
3
7%
1-15
7
20%
5
11%
16-30
8
23%
11
24%
31-45
5
14%
12
26%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
6
17%
6
13%
76-90
Пропущено
44
28
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
2
5%
4
14%
1-15
8
18%
5
18%
16-30
12
27%
4
14%
31-45
5
11%
4
14%
46-60
8
18%
5
18%
61-75
9
20%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|31
|17
|8
|6
|46 - 29
|59
|2.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|3.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|4.
|Брешия
|1:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|47 - 31
|56
|5.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|33 - 30
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|13.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|35 - 45
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|31
|2
|7
|22
|21 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|3.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|4.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 24
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|10.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3