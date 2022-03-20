Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Stadio Guido Teghil
0:1
14' ГолАйе Флориан
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
33 Владение мячом, % 67
18
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Порденоне
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|5
|0.16
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|7
|0.23
|Паласио Родриго
|6
|0.19
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.16
|Бизоли Димитри
|4
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.13
|Баич Риад
|3 (1)
|0.1
|Ягелло Филип
|3
|0.1
|Кистана Андреа
|3
|0.1
|Айе Флориан
|3
|0.1
|Лерис Мехди
|2
|0.06
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.06
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Ловиза Алессандро
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
6
26%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
26
12
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
12%
1
8%
1-15
8
31%
5
42%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
23%
2
17%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
2
22%
3
13%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
9
39%
76-90
Пропущено
30
19
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
13%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
11
37%
5
26%
61-75
7
23%
5
26%
76-90
Забито
21
46
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 4
3
14%
5
11%
1-15
4
19%
7
15%
16-30
3
14%
9
20%
31-45
3
14%
5
11%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
5
24%
13
28%
76-90
Пропущено
56
31
23 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 20
7
13%
3
10%
1-15
10
18%
7
23%
16-30
6
11%
5
16%
31-45
5
9%
3
10%
46-60
15
27%
6
19%
61-75
13
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2
Брешия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1
Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|31
|17
|8
|6
|46 - 29
|59
|2.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|3.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|4.
|Брешия
|1:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|47 - 31
|56
|5.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|33 - 30
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|13.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|35 - 45
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|31
|2
|7
|22
|21 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|3.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|4.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 24
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|10.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3