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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
0:1
14' Гол
Айе Флориан
1:1
41' Гол
Камбьяги Николо
1:1
45' Не забитый пенальти
Ловиза Алессандро
69' Желтая карточка
Силла Юссуф
89' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
90' Желтая карточка
Дели Франческо
90' Желтая карточка
Проя Федерико
90'+4
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
18
Паза
Симоне
28
Камбьяги
Николо
5
Ловиза
Алессандро
33
Цаммарини
Роберто
38
Ди
Серио
Джузеппе
27
Канделлоне
Леонардо
1
Йоронен
Йессе
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
3
Сабелли
Стефано
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
29
Паяч
Марко
20
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
Порденоне
4-1-4-1
Брешия
3-4-3

История личных встреч

Порденоне
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
4:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.19
Бутич Карло 4 (2) 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 2 0.06
Фаласко Никола 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 7 0.23
Паласио Родриго 6 0.19
Трамони Маттео 5 (1) 0.16
Бизоли Димитри 4 0.13
Бертаньоли Массимо 4 0.13
Айе Флориан 4 0.13
Баич Риад 3 (1) 0.1
Ягелло Филип 3 0.1
Кистана Андреа 3 0.1
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Паяч Марко 1 (1) 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Ловиза Алессандро 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Торрази Эмануэле 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Саббионе Алессио 3 0
Вокич Деян 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 5 0
Лерис Мехди 5 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Проя Федерико 4 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
6
25%
16-30
4
31%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Пропущено

27
13
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
4
15%
1
8%
1-15
8
30%
30%
5
38%
16-30
4
15%
4
31%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
2
22%
3
13%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
9
39%
76-90

Пропущено

30
19
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
13%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
11
37%
5
26%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Забито

22
47
11 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 4
3
14%
6
13%
1-15
4
18%
7
15%
16-30
4
18%
9
19%
31-45
3
14%
5
11%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
5
23%
13
28%
76-90

Пропущено

57
32
24 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 21
8
14%
3
9%
1-15
10
18%
7
22%
16-30
6
11%
6
19%
31-45
5
9%
3
9%
46-60
15
26%
6
19%
61-75
13
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2
Брешия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1
Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 31 17 8 6 47 - 29 59
2. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
3. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
4. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Читтаделла Заявка 31 11 11 9 33 - 30 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
13. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
14. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
15. СПАЛ 2013 Заявка 31 7 11 13 35 - 46 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 31 2 8 21 22 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
3. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
4. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
17. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
9. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
10. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
11. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Alessandro Lovisa пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Камбьяги Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Порденоне 1:1 Брешия онлайн

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