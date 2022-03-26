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США: МЛС 2022

2022
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
7' Желтая карточка
Jasper Loeffelsend
25'

Ход матча

7'
 
Jasper Loeffelsend
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.00
3.74
4.13
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
19
Вуйнович
Никола
20
Саллой
Даниэль
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
20
Холт
Эрик
30
Сильва
Марсело
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
12
Колдуэлл
Скотт
21
Шмитт
Тейт
16
Чанг
Майкель
27
Jony
Menendez
10
Кордова
Серхио
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Реал Солт-Лейк
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноза Роджер 1 0.2
Вальтер Реми 1 0.2
Саллой Даниэль 1 0.2
Эрнандес Фелипе 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.4
Шмитт Тейт 2 0.4
Глэд Джастин 1 0.2
Кордова Серхио 1 0.2
Руис Пабло 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтас Андреу 2 0
Эспиноза Роджер 1 0
Зуси Грэм 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Маури Хосе 1 0
Дюк Кэмерон 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колдуэлл Скотт 3 0
Руис Пабло 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Глэд Джастин 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 5 2 0 3 5 - 10 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Реал Солт-Лейк 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
3. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Jasper Loeffelsend получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.00
3.74
4.13
Все Коэффициенты
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Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

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