Польша: Экстракласса 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 8874
1:0
19' ГолФорнальчик Мариуш
1:1
30' ГолФернандес Луис
34' Желтая карточкаМата Луиш
2:1
43' ГолДрыгас Камил
45' Желтая карточкаПажишек Пётр
3:1
68' Гол в свои воротаГрушковски Конрад
83' Желтая карточкаФазлагич Энис
4:1
90' ГолКухарчик Михал
Ход матча
19'
30'
1:1
34'
43'
45'
68'
83'
90'
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
70
Сиссе
Момо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисНападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
История личных встреч
Погонь Щецин
Висла Краков
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.27
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.23
|Кухарчик Михал
|5
|0.19
|Дрыгас Камил
|5 (3)
|0.19
|Гросицки Камил
|4
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.12
|Козловски Кацпер
|3
|0.12
|Бичахчян Ваан
|3
|0.12
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.12
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Журавски Мачей
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.19
|Фрыдрых Михал
|4
|0.15
|Шкварка Михал
|2
|0.08
|Грушковски Конрад
|2
|0.08
|Климент Ян
|2
|0.08
|Фернандес Луис
|2
|0.08
|Форбс Браун
|2
|0.08
|Садлок Мацей
|1
|0.04
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.04
|Млыньски Матеуш
|1
|0.04
|Шот Давид
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Хуги Дор
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Фазлагич Энис
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
16
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
8
25%
4
25%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
3
21%
5
20%
31-45
3
21%
6
24%
46-60
4
29%
5
20%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
67%
4
31%
76-90
Забито
48
28
20 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
8
17%
0
0%
1-15
5
10%
7
25%
16-30
7
15%
5
18%
31-45
11
23%
6
21%
46-60
5
10%
4
14%
61-75
12
25%
6
21%
76-90
Пропущено
23
38
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
0
0%
6
16%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
7
30%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|25
|15
|6
|4
|45 - 24
|51
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Легия
|25
|10
|1
|14
|30 - 34
|31
|12.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|15.
|Шлёнск
|25
|6
|9
|10
|32 - 37
|27
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|2.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|12
|8
|3
|1
|27 - 9
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|9.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6