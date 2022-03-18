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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8874
Висла Краков
0'
1:0
19' Гол
Форнальчик Мариуш
1:1
30' Гол
Фернандес Луис
34' Желтая карточка
Мата Луиш
2:1
43' Гол
Дрыгас Камил
45' Желтая карточка
Пажишек Пётр
3:1
68' Гол в свои ворота
Грушковски Конрад
83' Желтая карточка
Фазлагич Энис
4:1
90' Гол
Кухарчик Михал
90'+5
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
22
Фазлагич
Энис
8
Полетанович
Марко
77
Савич
Стефан
V
30
Фернандес
Луис
70
Сиссе
Момо
13
Ондрашек
Зденек
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Висла Краков

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
4:0
Э
6:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
EFR
2:2
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.27
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.23
Кухарчик Михал 5 0.19
Дрыгас Камил 5 (3) 0.19
Гросицки Камил 4 0.15
Салес Жеан Карлос 3 0.12
Козловски Кацпер 3 0.12
Бичахчян Ваан 3 0.12
Триантафиллопулос Константинос 3 0.12
Бартковски Якуб 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Пажишек Пётр 1 0.04
Форнальчик Мариуш 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Журавски Мачей 1 0.04
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.19
Фрыдрых Михал 4 0.15
Шкварка Михал 2 0.08
Грушковски Конрад 2 0.08
Климент Ян 2 0.08
Фернандес Луис 2 0.08
Форбс Браун 2 0.08
Садлок Мацей 1 0.04
Ондрашек Зденек 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Хуги Дор 0 0
Савич Стефан V 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 6 0
Дабровски Дамьян 6 0
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Фазлагич Энис 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Колли Джозеф 2 0
Фернандес Луис 1 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
8
25%
4
25%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
3
21%
5
20%
31-45
3
21%
6
24%
46-60
4
29%
5
20%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
67%
4
31%
76-90

Забито

48
28
20 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
8
17%
0
0%
1-15
5
10%
7
25%
16-30
7
15%
5
18%
31-45
11
23%
6
21%
46-60
5
10%
4
14%
61-75
12
25%
6
21%
76-90

Пропущено

23
38
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
0
0%
6
16%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
7
30%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 25 15 6 4 45 - 24 51
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 25 10 1 14 30 - 34 31
12. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
13. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
14. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
15. Шлёнск 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
2. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
3. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 12 8 3 1 27 - 9 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
9. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пажишек Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дрыгас Камил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Мата Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Фернандес Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Форнальчик Мариуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 4:1 Висла Краков онлайн

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