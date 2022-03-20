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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
0:1
Перерыв

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
0:1
15' Гол
Мешанович Мурис
34' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
42' Желтая карточка
Янжа Эрик
45' Желтая карточка
Подольски Лукас

Ход матча

15'
0:1
Мешанович Мурис
34'
Висневски Пшемыслав
 
42'
Янжа Эрик
 
45'
Подольски Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.69
4.00
5.25
Все Коэффициенты
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
35
Павлюченко
Павел
21
Модельски
Филип
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
66
Домгени
Давид
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
41
Полярус
Артём
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
Гурник Забже
3-4-2-1
Брук-Бет Термалица
4-4-2

История личных встреч

Гурник Забже
Брук-Бет Термалица

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.31
Новак Бартош 6 0.23
Кубица Кшиштоф 5 0.19
Подольски Лукас 5 0.19
Кравчик Пётр 4 0.15
Дадок Роберт 2 0.08
Янжа Эрик 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.31
Мешанович Мурис 7 0.27
Adam Radwanski 2 0.08
Kacper Spiewak 2 0.08
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Путивцев Артём 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 8 0
Янжа Эрик 6 0
Манне Аласана 6 0
Подольски Лукас 5 0
Яницки Рафал 5 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Путивцев Артём 5 0
Mateusz Grzybek 4 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Домгени Давид 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Познар Томаш 1 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
40%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
5
31%
6
26%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Забито

34
27
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
32%
9
33%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
8
24%
6
22%
76-90

Пропущено

33
44
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
4
12%
4
9%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
30%
30%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
6
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 26 15 7 4 52 - 19 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 0:1 26 10 6 10 35 - 33 36
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Сталь Мелец 26 8 9 9 31 - 35 33
10. Краковия 26 8 8 10 32 - 36 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Брук-Бет Термалица 1:0 26 6 7 13 27 - 45 25
17. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
18. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 0:1 14 6 3 5 20 - 16 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 1:0 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
16. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
17. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Гурник Забже 0:1 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 1:0 13 2 3 8 10 - 24 9
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Подольски Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Висневски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мешанович Мурис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.69
4.00
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:1 Брук-Бет Термалица онлайн

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