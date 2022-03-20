Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Эрнест Поль
0:1
15' ГолМешанович Мурис
34' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
42' Желтая карточкаЯнжа Эрик
45' Желтая карточкаПодольски Лукас
Ход матча
15'
0:1
42'
45'
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Гурник Забже
Брук-Бет Термалица
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.31
|Новак Бартош
|6
|0.23
|Кубица Кшиштоф
|5
|0.19
|Подольски Лукас
|5
|0.19
|Кравчик Пётр
|4
|0.15
|Дадок Роберт
|2
|0.08
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.31
|Мешанович Мурис
|7
|0.27
|Adam Radwanski
|2
|0.08
|Kacper Spiewak
|2
|0.08
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Путивцев Артём
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|8
|0
|Янжа Эрик
|6
|0
|Манне Аласана
|6
|0
|Подольски Лукас
|5
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Путивцев Артём
|5
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Домгени Давид
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
40%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
5
31%
6
26%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Забито
34
27
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
32%
9
33%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
8
24%
6
22%
76-90
Пропущено
33
44
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
4
12%
4
9%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
30%
30%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
6
18%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|26
|15
|7
|4
|52 - 19
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|0:1
|26
|10
|6
|10
|35 - 33
|36
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Сталь Мелец
|26
|8
|9
|9
|31 - 35
|33
|10.
|Краковия
|26
|8
|8
|10
|32 - 36
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|26
|6
|7
|13
|27 - 45
|25
|17.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|18.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|0:1
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|16.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|17.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Гурник Забже
|0:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7