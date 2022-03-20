Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
0:1
15' ГолМешанович Мурис
34' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
42' Желтая карточкаЯнжа Эрик
45' Желтая карточкаПодольски Лукас
50' Желтая карточкаДомгени Давид
54' Желтая карточкаПутивцев Артём
56' Желтая карточкаМанне Аласана
76' Желтая карточкаЯницки Рафал
80' Желтая карточкаКоцыля Давид
81' Вторая желтая карточкаЯнжа Эрик
86' Желтая карточкаГришкевич Адриан
1:1
88' ГолПачеко Даниэль
90' Желтая карточкаПознар Томаш
Ход матча
15'
0:1
42'
45'
50'
54'
56'
76'
80'
81'
86'
88'
90'
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Гурник Забже
Брук-Бет Термалица
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.31
|Новак Бартош
|6
|0.23
|Подольски Лукас
|5
|0.19
|Кубица Кшиштоф
|5
|0.19
|Кравчик Пётр
|4
|0.15
|Дадок Роберт
|2
|0.08
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Пачеко Даниэль
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.31
|Мешанович Мурис
|7
|0.27
|Adam Radwanski
|2
|0.08
|Kacper Spiewak
|2
|0.08
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Путивцев Артём
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Янжа Эрик
|6
|1
|Манне Аласана
|7
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Подольски Лукас
|5
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Домгени Давид
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Познар Томаш
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
15%
3
27%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
2
18%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Забито
35
28
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
5
14%
4
14%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
31%
9
32%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
9
26%
6
21%
76-90
Пропущено
34
45
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
5
15%
4
9%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
29%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
6
18%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|26
|15
|7
|4
|52 - 19
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Сталь Мелец
|26
|8
|9
|9
|31 - 35
|33
|10.
|Краковия
|26
|8
|8
|10
|32 - 36
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|16.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|17.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7