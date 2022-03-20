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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:1
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
0:1
15' Гол
Мешанович Мурис
34' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
42' Желтая карточка
Янжа Эрик
45' Желтая карточка
Подольски Лукас
50' Желтая карточка
Домгени Давид
54' Желтая карточка
Путивцев Артём
56' Желтая карточка
Манне Аласана
76' Желтая карточка
Яницки Рафал
80' Желтая карточка
Коцыля Давид
81' Вторая желтая карточка
Янжа Эрик
86' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
1:1
88' Гол
Пачеко Даниэль
90' Желтая карточка
Познар Томаш
90'+6
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
35
Павлюченко
Павел
21
Модельски
Филип
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
66
Домгени
Давид
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
41
Полярус
Артём
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
Гурник Забже
3-4-2-1
Брук-Бет Термалица
4-4-2

История личных встреч

Гурник Забже
Брук-Бет Термалица

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.31
Новак Бартош 6 0.23
Подольски Лукас 5 0.19
Кубица Кшиштоф 5 0.19
Кравчик Пётр 4 0.15
Дадок Роберт 2 0.08
Янжа Эрик 1 0.04
Пачеко Даниэль 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.31
Мешанович Мурис 7 0.27
Adam Radwanski 2 0.08
Kacper Spiewak 2 0.08
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Путивцев Артём 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 6 1
Манне Аласана 7 0
Яницки Рафал 6 0
Подольски Лукас 5 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 6 0
Piotr Wlazlo 6 0
Mateusz Grzybek 4 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Домгени Давид 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Познар Томаш 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Коцыля Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
15%
3
27%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
2
18%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Забито

35
28
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
5
14%
4
14%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
31%
9
32%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Пропущено

34
45
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
5
15%
4
9%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
13
29%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
6
18%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 26 15 7 4 52 - 19 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Сталь Мелец 26 8 9 9 31 - 35 33
10. Краковия 26 8 8 10 32 - 36 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
18. Брук-Бет Термалица 26 5 8 13 27 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
16. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
17. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Подольски Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Висневски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мешанович Мурис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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