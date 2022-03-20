Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:1
44' ГолКадзиор Дамиан
51' Желтая карточкаРодин Матай
Ход матча
44'
51'
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
20
Karol
Knap
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Краковия
Пяст
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.31
|Рыпэ Корнел
|3
|0.12
|Какабадзе Отар
|3
|0.12
|Ракочи Михал
|3
|0.12
|Ханка Серджу
|2
|0.08
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Родин Матай
|2
|0.08
|Пищек Филип
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Ривалдиньо
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.19
|Соколовски Патрик
|5
|0.19
|Кадзиор Дамиан
|4 (1)
|0.15
|Храпек Михал
|4
|0.15
|Вида Кристофер
|3
|0.12
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.08
|Вильчек Камиль
|2
|0.08
|Червински Якуб
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Хэйтли Том
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Родин Матай
|7
|0
|Ханка Серджу
|5
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 18
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
3
23%
61-75
8
42%
1
8%
76-90
Пропущено
19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
28%
5
26%
76-90
Забито
30
30
7 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
1
3%
6
20%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
7
23%
8
27%
61-75
10
33%
3
10%
76-90
Пропущено
37
31
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
5
14%
1
3%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
9
24%
8
26%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
9
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Пяст
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|26
|15
|7
|4
|52 - 19
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|1:0
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Сталь Мелец
|26
|8
|9
|9
|31 - 35
|33
|10.
|Краковия
|0:1
|26
|8
|8
|10
|32 - 36
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|0:1
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|16.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|17.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Пяст
|1:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6