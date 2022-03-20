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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
0:1
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
0:1
44' Гол
Кадзиор Дамиан
51' Желтая карточка
Родин Матай
85' Желтая карточка
Michael Ameyaw
90'+5
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
38
Мишор
Якуб
20
Karol
Knap
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Ракочи
Михал
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
18
Вильчек
Камиль
96
Костадинов
Тихомир
92
Кадзиор
Дамиан
Краковия
3-4-3
Пяст
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Пяст

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.31
Рыпэ Корнел 3 0.12
Какабадзе Отар 3 0.12
Ракочи Михал 3 0.12
Ханка Серджу 2 0.08
Мишор Якуб 2 0.08
Родин Матай 2 0.08
Пищек Филип 2 0.08
Лосаж Флорьян 1 0.04
Альварес Маркос 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Ривалдиньо 1 0.04
Балай Филип 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.19
Соколовски Патрик 5 0.19
Кадзиор Дамиан 4 (1) 0.15
Храпек Михал 4 0.15
Вида Кристофер 3 0.12
Пырка Аркадиуш 2 0.08
Вильчек Камиль 2 0.08
Червински Якуб 2 0.08
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Родин Матай 7 0
Ханка Серджу 5 1
Лосаж Флорьян 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 4 0
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Яблонски Давид 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
8
42%
1
7%
76-90

Пропущено

20
12
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
6
30%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Забито

30
31
7 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 9
1
3%
6
19%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
7
23%
8
26%
61-75
10
33%
3
10%
76-90

Пропущено

38
31
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
5
13%
1
3%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
10
26%
8
26%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
9
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Пяст
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 26 15 7 4 52 - 19 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 0:1 26 10 6 10 35 - 33 36
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Сталь Мелец 26 8 9 9 31 - 35 33
10. Краковия 26 8 8 10 32 - 36 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Брук-Бет Термалица 1:0 26 6 7 13 27 - 45 25
17. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
18. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 0:1 14 6 3 5 20 - 16 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 1:0 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
16. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
17. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Гурник Забже 0:1 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 1:0 13 2 3 8 10 - 24 9
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 0:1 Пяст онлайн

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