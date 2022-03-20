Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Stadion Broni Radom
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
88 Kais Al-Ani
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Радомьяк Радом
Сталь Мелец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|11 (7)
|0.44
|Мауридес Жуниор
|5
|0.2
|Леандро
|4
|0.16
|Абрамович Давид
|2
|0.08
|Машаду Луиш
|2
|0.08
|Бранко Рафаэл
|2
|0.08
|Радецки Матеуш
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Богуш Артур
|1
|0.04
|Dominik Sokol
|1
|0.04
|Tiago Matos
|1
|0.04
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.32
|Мак Матеуш
|7
|0.28
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.16
|Ситек Максимилиан
|3
|0.12
|Гетингер Крыстян
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Нашименту Филипе
|4
|1
|Машаду Луиш
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|1
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|5
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Флис Марцин
|5
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
6%
3
20%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
15%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
25%
5
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
31
33
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
10%
7
21%
1-15
8
26%
3
9%
16-30
5
16%
9
27%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
5
16%
4
12%
61-75
7
23%
5
15%
76-90
Пропущено
26
31
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
19%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
6
23%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|26
|15
|7
|4
|52 - 19
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|26
|10
|11
|5
|32 - 25
|41
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|0:0
|26
|8
|9
|9
|30 - 34
|33
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|0:0
|13
|6
|6
|1
|18 - 10
|24
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|0:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6