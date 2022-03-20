  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
25' Желтая карточка
Завада Оскар
40' Желтая карточка
Жиро Матеуш
0:1
44' Гол
Завада Оскар
68' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
1:1
76' Пенальти
Ангельски Кароль
90' Желтая карточка
Примел Дамиан
90' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
90'+6
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
37
Силва
Гонсалу
33
Абрамович
Давид
35
Лукашик
Даниэль
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Маркус
Авраам
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
29
Примел
Дамиан
2
Гранлунд Альбин
5
Жиро
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
90
Стечик
Доминик
34
Завада
Оскар
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Сталь Мелец

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 12 (8) 0.46
Мауридес Жуниор 5 0.19
Леандро 4 0.15
Абрамович Давид 2 0.08
Машаду Луиш 2 0.08
Бранко Рафаэл 2 0.08
Радецки Матеуш 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Богуш Артур 1 0.04
Dominik Sokol 1 0.04
Tiago Matos 1 0.04
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.31
Мак Матеуш 7 0.27
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.15
Ситек Максимилиан 3 0.12
Гетингер Крыстян 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Вжесиньски Конрад 1 0.04
Де Амо Хонатан 1 0.04
Колев Александар 1 0.04
Флис Марцин 1 0.04
Завада Оскар 1 0.04
Чорбаджийски Божидар 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Нашименту Филипе 4 1
Машаду Луиш 5 0
Леандро 4 0
Бранко Рафаэл 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 1
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 6 1
Гетингер Крыстян 5 1
Флис Марцин 5 0
Касперкевич Аркадиуш 4 0
Мак Матеуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Ситек Максимилиан 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Завада Оскар 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
5%
3
19%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
15%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
25%
5
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Забито

32
34
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
3
9%
7
21%
1-15
8
25%
3
9%
16-30
5
16%
10
29%
29%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
5
16%
4
12%
61-75
8
25%
5
15%
76-90

Пропущено

27
32
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
5
19%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
7
22%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
6
22%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 26 15 7 4 52 - 19 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 26 8 9 9 31 - 35 33
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Завада Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Damian Jakubik уходит с поля. Tiago Matos выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:1 Сталь Мелец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 