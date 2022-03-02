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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 42'

Ход матча

23'
 
Ван дер Бремпт Игнасе
Соле Умар
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Ред Булл Зальцбург
4.15
3.96
2.25
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
18
Йовичич
Бранко
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
4
Пёнтковски
Камиль
22
Соле
Умар
37
Гиндо
Дауда
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
10
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
ЛАСК
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед

38 матчей

7.9%
23.7%
68.4%
3 победы 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.2%
39.5%
47.3%
5 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

13.2%
36.8%
50%
5 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

К
3:1
Б
3:1
БЧГ
2:5
К
0:3
БЧГ
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
БЧГ
2:1
БЧГ
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 5 0.24
Карамоко Мамуду 4 0.19
Гргич Лукас 2 0.1
Михорль Петер 2 (1) 0.1
Рагуц Марко 1 0.05
Поцманн Марвин 1 0.05
Флеккер Флориан 1 0.05
Визингер Филип 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Моншайн Кристоф 1 0.05
Шмидт Александер 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Накамура Кейто 1 0.05
Хон Хён-Сок 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 14 (2) 0.67
Окафор Ноа 7 0.33
Кристенсен Расмус 6 0.29
Ааронсон Бренден 3 0.14
Адаму Чуквубике 3 0.14
Капальдо Николас 3 0.14
Сеско Бенджамин 3 0.14
Онгене Жером 2 0.1
Шушич Лука 1 0.05
Ульмер Андреас 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Бериша Мергим 1 0.05
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 5 2
Гргич Лукас 5 0
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Люкенедер Феликс 4 0
Холланд Джеймс 3 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Боллер Ян 3 0
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Твардзик Филип 1 0
Филипович Петар 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 0
Вебер Максимилиан 5 0
Капальдо Николас 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Бернед Антуан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
9
50%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
2
29%
76-90

Забито

16
28
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
2
7%
1-15
5
31%
3
11%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
25%
14
50%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Забито

28
46
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
5
18%
4
9%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
1
4%
5
11%
61-75
10
36%
23
50%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
4
31%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
10
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2
ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 21 16 4 1 46 - 13 52
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 0:0 21 6 7 8 28 - 28 25
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 0:0 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Ред Булл Зальцбург
4.15
3.96
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн


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ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

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