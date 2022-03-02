Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Raiffeisen Arena
Ход матча
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
37
Гиндо
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед
38 матчей
7.9%
23.7%
68.4%
3 победы 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.2%
39.5%
47.3%
5 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
13.2%
36.8%
50%
5 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|5
|0.24
|Карамоко Мамуду
|4
|0.19
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.1
|Рагуц Марко
|1
|0.05
|Поцманн Марвин
|1
|0.05
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Визингер Филип
|1
|0.05
|Йовичич Бранко
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Моншайн Кристоф
|1
|0.05
|Шмидт Александер
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Накамура Кейто
|1
|0.05
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|14 (2)
|0.67
|Окафор Ноа
|7
|0.33
|Кристенсен Расмус
|6
|0.29
|Ааронсон Бренден
|3
|0.14
|Адаму Чуквубике
|3
|0.14
|Капальдо Николас
|3
|0.14
|Сеско Бенджамин
|3
|0.14
|Онгене Жером
|2
|0.1
|Шушич Лука
|1
|0.05
|Ульмер Андреас
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Бериша Мергим
|1
|0.05
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|5
|2
|Гргич Лукас
|5
|0
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Холланд Джеймс
|3
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Боллер Ян
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Твардзик Филип
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|0
|Вебер Максимилиан
|5
|0
|Капальдо Николас
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Бернед Антуан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
9
50%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
2
29%
76-90
Забито
16
28
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
2
7%
1-15
5
31%
3
11%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
25%
14
50%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Забито
28
46
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
5
18%
4
9%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
1
4%
5
11%
61-75
10
36%
23
50%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
4
31%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
10
36%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2
ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|21
|16
|4
|1
|46 - 13
|52
|2.
|Штурм
|21
|10
|6
|5
|44 - 30
|36
|3.
|Вольфсбергер
|21
|10
|4
|7
|33 - 32
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|21
|7
|9
|5
|31 - 30
|30
|5.
|Аустрия Вена
|21
|7
|9
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Рапид Вена
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|7.
|Рид
|21
|7
|7
|7
|29 - 39
|28
|8.
|ЛАСК
|0:0
|21
|6
|7
|8
|28 - 28
|25
|9.
|Хартберг
|21
|5
|7
|9
|29 - 34
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|4.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|6.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|8.
|ЛАСК
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6