Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
44' Желтая карточкаФлеккер Флориан
45' Желтая карточкаРеннер Рене
51' Вторая желтая карточкаРеннер Рене
83' Желтая карточкаКьергаард Мауриц
90' Желтая карточкаКапальдо Николас
90' Желтая карточкаТиджани Самсон
Ход матча
44'
45'
51'
83'
90'
90'
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
37
Гиндо
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед
38 матчей
7.9%
23.7%
68.4%
3 победы 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.2%
39.5%
47.3%
5 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
13.2%
36.8%
50%
5 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|5
|0.24
|Карамоко Мамуду
|4
|0.19
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.1
|Рагуц Марко
|1
|0.05
|Поцманн Марвин
|1
|0.05
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Визингер Филип
|1
|0.05
|Йовичич Бранко
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Моншайн Кристоф
|1
|0.05
|Шмидт Александер
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Накамура Кейто
|1
|0.05
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|14 (2)
|0.67
|Окафор Ноа
|7
|0.33
|Кристенсен Расмус
|6
|0.29
|Ааронсон Бренден
|3
|0.14
|Адаму Чуквубике
|3
|0.14
|Капальдо Николас
|3
|0.14
|Сеско Бенджамин
|3
|0.14
|Онгене Жером
|2
|0.1
|Шушич Лука
|1
|0.05
|Ульмер Андреас
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Бериша Мергим
|1
|0.05
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|5
|2
|Реннер Рене
|4
|2
|Флеккер Флориан
|6
|0
|Гргич Лукас
|5
|0
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Холланд Джеймс
|3
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Боллер Ян
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Твардзик Филип
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|6
|0
|Камара Мохамед VII
|6
|0
|Вебер Максимилиан
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Бернед Антуан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
9
50%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
2
29%
76-90
Забито
16
28
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
6%
2
7%
1-15
5
31%
3
11%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
25%
14
50%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Забито
28
46
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
5
18%
4
9%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
1
4%
5
11%
61-75
10
36%
23
50%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
4
31%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
10
36%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2
ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|16
|4
|1
|46 - 13
|52
|2.
|Штурм
|21
|10
|6
|5
|44 - 30
|36
|3.
|Вольфсбергер
|21
|10
|4
|7
|33 - 32
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|21
|7
|9
|5
|31 - 30
|30
|5.
|Аустрия Вена
|21
|7
|9
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Рапид Вена
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|7.
|Рид
|21
|7
|7
|7
|29 - 39
|28
|8.
|ЛАСК
|21
|6
|7
|8
|28 - 28
|25
|9.
|Хартберг
|21
|5
|7
|9
|29 - 34
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|4.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|6.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|8.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6