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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Конец матча

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
44' Желтая карточка
Флеккер Флориан
45' Желтая карточка
Реннер Рене
51' Вторая желтая карточка
Реннер Рене
83' Желтая карточка
Кьергаард Мауриц
90' Желтая карточка
Капальдо Николас
90' Желтая карточка
Тиджани Самсон
90'+8
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
18
Йовичич
Бранко
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
4
Пёнтковски
Камиль
22
Соле
Умар
37
Гиндо
Дауда
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
10
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
ЛАСК
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед

38 матчей

7.9%
23.7%
68.4%
3 победы 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.2%
39.5%
47.3%
5 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

13.2%
36.8%
50%
5 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

К
3:1
Б
3:1
БЧГ
2:5
К
0:3
БЧГ
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
БЧГ
2:1
БЧГ
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 5 0.24
Карамоко Мамуду 4 0.19
Гргич Лукас 2 0.1
Михорль Петер 2 (1) 0.1
Рагуц Марко 1 0.05
Поцманн Марвин 1 0.05
Флеккер Флориан 1 0.05
Визингер Филип 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Моншайн Кристоф 1 0.05
Шмидт Александер 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Накамура Кейто 1 0.05
Хон Хён-Сок 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 14 (2) 0.67
Окафор Ноа 7 0.33
Кристенсен Расмус 6 0.29
Ааронсон Бренден 3 0.14
Адаму Чуквубике 3 0.14
Капальдо Николас 3 0.14
Сеско Бенджамин 3 0.14
Онгене Жером 2 0.1
Шушич Лука 1 0.05
Ульмер Андреас 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Бериша Мергим 1 0.05
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 5 2
Реннер Рене 4 2
Флеккер Флориан 6 0
Гргич Лукас 5 0
Люкенедер Феликс 4 0
Холланд Джеймс 3 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Боллер Ян 3 0
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Твардзик Филип 1 0
Филипович Петар 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 6 0
Камара Мохамед VII 6 0
Вебер Максимилиан 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Бернед Антуан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
9
50%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
2
29%
76-90

Забито

16
28
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
6%
2
7%
1-15
5
31%
3
11%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
25%
14
50%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Забито

28
46
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
5
18%
4
9%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
1
4%
5
11%
61-75
10
36%
23
50%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
4
31%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
10
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2
ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 21 16 4 1 46 - 13 52
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 21 6 7 8 28 - 28 25
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Соле Умар уходит с поля. Ван дер Бремпт Игнасе выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн


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