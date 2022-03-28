0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Под Горицом
15
Савич
Стефан
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Янич НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
История личных встреч
Черногория
Греция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Греция
Исход игры
Черногория
13.6% (17)
Ничья
47.2% (59)
Греция
39.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (51)
1:2 Греция
17.6% (22)
0:1 Греция
16.8% (21)
2:1 Черногория
8.8% (11)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Черногория
1.6% (2)
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