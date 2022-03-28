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Черногория
FIFA #73
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Греция
FIFA #47
0' 8'
Прогнозы 123
Черногория 13.8% (17)
X 48% (59)
Греция 38.2% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Греция
4.55
3.34
1.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
15
Савич
Стефан
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
23
Марушич
Адам
19
Раичкович
Милош
9
Янкович
Марко
20
Осмаич
Милутин
8
Крстович
Никола
10
Йоветич
Стеван
1
Влаходимос
Одиссей
2
Лиратцис
Элефтериос
22
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
19
Дувикас
Анастасиос
16
Павлидис
Вангелис
10
Пелкас
Димитрис
Черногория
Греция

История личных встреч

Черногория
Греция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2
  • Первый тайм
  • 7'
    Пелкас получил пас на ход справа, но в попытках запутать Томашевича упустил мяч за пределы поля.
  • 6'
    Пелкал исполнил подачу со штрафного справа. Хозяева спокойно выбили мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    5'
    Томашевич на фланге завалил на газон Дувикаса.
  • Фол, нарушение
    4'
    Бакасетас в центре поля завалил на газон Янковича.
  • 3'
    Дувикас попытался справа убежать в отрыв, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • 2'
    Сборная Черногории играет в красной форме, сборная Греции - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Под Горицом"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Черногории и Греции. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 123
Черногория 13.8% (17)
X 48% (59)
Греция 38.2% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Греция
4.55
3.34
1.98
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Черногория 0:0 Греция онлайн

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Прогнозы на матч Черногория 0:0 Греция

Исход игры
Черногория
13.6% (17)
Ничья
47.2% (59)
Греция
39.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (51)
1:2 Греция
17.6% (22)
0:1 Греция
16.8% (21)
2:1 Черногория
8.8% (11)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Черногория
1.6% (2)
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