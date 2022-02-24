История личных встреч
Жеребьёвка Лиги конференций
онлайн-трансляция
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги конференций
(4 матча)
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Пресс-конференция Станислава Черчесова - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0