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Жеребьёвка Лиги конференций
 
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История личных встреч

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4 матча

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Первый тайм

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Второй тайм

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4 матча

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0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги конференций
(4 матча)
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онлайн-трансляция
(20 матчей)
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • До матча
  • Победители стыковых матчей

    "Витесс" (Голландия)
    "Славия" Прага (Чехия)
    "Будё-Глимт" (Норвегия)
    "Партизан" (Сербия)
    ПАОК (Греция)
    ПСВ (Голландия)
    "Лестер" (Англия)
    "Марсель" (Франция)
  • Победители групп Лиги конференций

    "Алкмаар" (Голландия)
    "Базель" (Швейцария)
    "Гент" (Бельгия)
    "Копенгаген" (Дания)
    ﻿ЛАСК (Австрия)
    "Ренн" (Франция)
    "Рома" (Италия)
    "Фейеноорд" (Голландия)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2022, осталось 10 часов 35 минут.



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Жеребьёвка Лиги конференций
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