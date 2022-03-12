1:2
Конец матча
8' Желтая карточкаJuan Pablo Pignani
30' Желтая карточкаFacundo Cobos
42' Желтая карточкаJuan Guasone
0:1
44' ГолМосевич Леонель
53' Желтая карточкаБергессио Гонсало
65' Желтая карточкаGabriel Gudino
0:2
72' ГолNicolas Castro1
1:2
79' ГолКантерос Гектор
80' Желтая карточкаБертоло Николас
83' Желтая карточкаNicolas Morgantini
87' Желтая карточкаNicolas Castro1
Ход матча
30'
42'
44'
0:1
65'
72'
0:2
79'
1:2
80'
87'
21
Ivan
Gomez
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Патронато Парана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2