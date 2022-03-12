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  3. Аргентина: Лига професиональ
Атлетико Платенсе
1:2
Конец матча
Патронато Парана
0'
8' Желтая карточка
Juan Pablo Pignani
30' Желтая карточка
Facundo Cobos
42' Желтая карточка
Juan Guasone
0:1
44' Гол
Мосевич Леонель
53' Желтая карточка
Бергессио Гонсало
65' Желтая карточка
Gabriel Gudino
0:2
72' Гол
Nicolas Castro1
1:2
79' Гол
Кантерос Гектор
80' Желтая карточка
Бертоло Николас
83' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
87' Желтая карточка
Nicolas Castro1
90'+8
1
Де
Оливера
Хорхе
13
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
2
Kevin
Andrade
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
15
Гонсалес
Франц
33
Nicolas
Delgadillo
Godoy
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
34
Matias
Mansilla
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
27
Juan
Guasone
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
15
Fabio
Vazquez
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
18
Барриос
Лукас
50
Diego
Garcia
VI
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Патронато Парана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
0:0

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Мосевич Леонель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Хуан Гуасоне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Факундо Кобос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Juan Pablo Pignani получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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