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  3. Аргентина: Лига професиональ
Альдосиви
1:0
Конец матча
Тигре
0'
22' Желтая карточка
Nicolas Valentini
57' Желтая карточка
Matias Morello
1:0
88' Гол
Мели Сесар
90'+5
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
29
Braian
Martinez
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
70
Edwin
Mosquera
77
Каутеруссио
Мартин
9
Martin
Santiago
Silva
I
23
Gonzalo
Marinelli
36
Кабрера
Виктор
2
Oscar
Salomon
6
Brian
Abel
Luciatti
17
Lucas
Blondel
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
9
Ijiel
Protti
27
Cristian
Zabala
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
Альдосиви
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Тигре

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
П
1:1
П
2:0
П
2:1

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2
Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Тигре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Николас Валентини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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