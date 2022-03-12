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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сармиенто
0:0
Первый тайм: 26'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
22' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
24' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
26'

Ход матча

22'
 
Juan Manuel Garcia
24'
Gonzalo Bettini
 
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.70
2.95
2.70
Все Коэффициенты
38
Josue
Ayala
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
24
Lautaro
Montoya
10
Sergio
Quiroga
52
Emiliano
Mendez
5
Julian
Chicco
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
44
Francisco
Gonzalez2
10
Nicolas
Castro
9
Juan
Manuel
Garcia
Сармиенто
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-1-1

История личных встреч

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
0:1
ЛП
1:1
П
1:1
П
1:2

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.70
2.95
2.70
Все Коэффициенты
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