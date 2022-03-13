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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сармиенто
2:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
22' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
24' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
0:1
43' Гол
Juan Manuel Garcia
48' Желтая карточка
Гастон Сауро
1:1
57' Гол
Javier Fabian Toledo
61' Желтая карточка
Juan Sforza
1:2
66' Гол
Juan Sforza
67' Желтая карточка
Willer Ditta
2:2
68' Пенальти
Jonathan Torres
70' Желтая карточка
Julian Fernandez II
77' Желтая карточка
Emiliano Mendez
90'+5
38
Josue
Ayala
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
24
Lautaro
Montoya
10
Sergio
Quiroga
52
Emiliano
Mendez
5
Julian
Chicco
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
44
Francisco
Gonzalez2
10
Nicolas
Castro
9
Juan
Manuel
Garcia
Сармиенто
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-1-1

История личных встреч

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
0:1
ЛП
1:1
П
1:1
П
1:2

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
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