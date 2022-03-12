0:0
Первый тайм: 26'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
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22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Axel BordonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Нападающий
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14 Juan Diaz4
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Главный тренер: Rodolfo de Paoli
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0