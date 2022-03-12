  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 26'
Барракас Централь
0' 26'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Барракас Централь
1.31
5.60
9.80
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
1
Maximiliano
Gagliardo
24
Axel
Bordon
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
29
Bruno
Christian
Sepulveda
11
Neri
Ricardo
Bandiera
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Барракас Централь
4-3-3

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Барракас Централь
1.31
5.60
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Барракас Централь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 