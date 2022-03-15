Аргентина: Лига професиональ 2022
0:4
Конец матча
0:1
20' ГолМура Факундо
26' Желтая карточкаRenzo Tesuri
0:2
59' ГолCarlos Alcaraz
0:3
67' ГолLeonel Ariel Miranda
0:4
78' ГолМартинес Маурисио
Ход матча
20'
26'
59'
0:2
67'
78'
18
Ramiro
Ruiz
24
Renzo
Tesuri
25
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Franco Coman
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|1
|0.17
|Андрада Федерико
|1
|0.17
|Alexis Doldan
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|2
|0.33
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.33
|Enzo Copetti
|2
|0.33
|Carlos Alcaraz
|2
|0.33
|Кардона Эдвин
|1 (1)
|0.17
|Javier Correa
|1
|0.17
|Мартинес Маурисио
|1
|0.17
|Мура Факундо
|1
|0.17
|Чанкалай Томас
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Carlos Alcaraz
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Enzo Copetti
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
50%
2
17%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|5.
|Тигре
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0