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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Атлетико Тукуман
0:4
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
20' Гол
Мура Факундо
26' Желтая карточка
Renzo Tesuri
0:2
59' Гол
Carlos Alcaraz
0:3
67' Гол
Leonel Ariel Miranda
0:4
78' Гол
Мартинес Маурисио
90'+1
1
Dante
Campisi
2
Marcelo
Ortiz
6
Bruno
Felix
Bianchi
Nicolas
Thaller
Alexis
Doldan
18
Ramiro
Ruiz
8
Guillermo
Acosta
31
Ромеро
Гастон
24
Renzo
Tesuri
7
Андрада
Федерико
11
Cristian
Menendez
25
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Инсуа
Эмилиано
14
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Атлетико Тукуман
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
КДМЗ1
2:0
КДМЗ1
1:4
С
1:1
С
2:2
С
3:1
П
4:3
ТМК
1:1
П
2:1
ПА
0:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 1 0.17
Андрада Федерико 1 0.17
Alexis Doldan 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 2 0.33
Leonel Ariel Miranda 2 0.33
Enzo Copetti 2 0.33
Carlos Alcaraz 2 0.33
Кардона Эдвин 1 (1) 0.17
Javier Correa 1 0.17
Мартинес Маурисио 1 0.17
Мура Факундо 1 0.17
Чанкалай Томас 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Guillermo Acosta 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ромеро Гастон 1 0
Augusto Lotti 1 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмилиано 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Carlos Alcaraz 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Enzo Copetti 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
50%
2
17%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
4. Дефенса и Хустисия 0:0 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Сармиенто 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 6 2 1 3 6 - 6 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 3 - 8 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
5. Тигре 6 2 3 1 5 - 3 9
6. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Альдосиви 6 2 1 3 5 - 6 7
8. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Барракас Централь 6 2 0 4 7 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Дефенса и Хустисия 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тигре 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Барракас Централь 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Патронато Парана 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ренцо Тесури получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мура Факундо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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