Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 30'
19
Виго
Алекс
11
Gaston
Togni
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
35 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
-
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.17
|Joaquin Laso
|1
|0.17
|Carlos Benavidez
|1
|0.17
|Gaston Togni
|1
|0.17
|Alan Sonora
|1
|0.17
|Tomas Pozzo
|1
|0.17
|Rodrigo Marquez
|1
|0.17
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|2
|0.33
|Pablo Arganaraz
|1
|0.17
|Мартинес Алекс
|1
|0.17
|Рамирес Иван
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|1
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|5.
|Тигре
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0