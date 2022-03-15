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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Первый тайм: 30'
Сентраль Кордоба Росарио
0' 30'
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.05
3.20
4.10
Все Коэффициенты
13
Milton
Alvarez
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
33
Инсаурральде
Хуан
11
Gaston
Togni
10
Alan
Sonora
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
8
Damian
Batallini
9
Leandro
Miguel
Fernandez
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
16
Капроф
Хуан
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.17
Joaquin Laso 1 0.17
Carlos Benavidez 1 0.17
Gaston Togni 1 0.17
Alan Sonora 1 0.17
Tomas Pozzo 1 0.17
Rodrigo Marquez 1 0.17
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 2 0.33
Pablo Arganaraz 1 0.17
Мартинес Алекс 1 0.17
Рамирес Иван 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 1 0
Рамос Гонсало 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
4. Дефенса и Хустисия 0:0 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Сармиенто 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 6 2 1 3 6 - 6 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 3 - 8 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
5. Тигре 6 2 3 1 5 - 3 9
6. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Альдосиви 6 2 1 3 5 - 6 7
8. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Барракас Централь 6 2 0 4 7 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Дефенса и Хустисия 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тигре 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Барракас Централь 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Патронато Парана 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.05
3.20
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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