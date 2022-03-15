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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 30'
Дефенса и Хустисия
0' 30'
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.40
3.45
3.02
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
30
Pablo
Minissale
6
Lucas
Villalba
5
Вера
Фаусто
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
15
Raul
Loaiza
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 0.33
Gabriel Carabajal 1 0.17
Kevin Mac Allister 1 0.17
Thiago Nuss 1 0.17
Matias Galarza 1 0.17
David Zalazar 1 0.17
Кабрера Хавьер 0 0
Вера Фаусто 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 4 0.67
Пиццини Франсиско 2 0.33
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.33
Walter Bou 1 0.17
Agustin Fontana 1 0.17
Nicolas Tripicchio 1 0.17
Nazareno Colombo 1 0.17
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Tomas Galvan 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 3 0
Cesar Florentin 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Lucas Villalba 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Franco Moyano 1 0
Вера Фаусто 1 0
David Zalazar 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 2 0
Adonis Frias 2 0
Nazareno Colombo 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
4. Дефенса и Хустисия 0:0 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Сармиенто 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 6 2 1 3 6 - 6 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 3 - 8 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
5. Тигре 6 2 3 1 5 - 3 9
6. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Альдосиви 6 2 1 3 5 - 6 7
8. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Барракас Централь 6 2 0 4 7 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Дефенса и Хустисия 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Тигре 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Барракас Централь 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Патронато Парана 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.40
3.45
3.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия онлайн

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