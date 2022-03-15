Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
Конец матча
61' Желтая карточкаAdonis Frias
78' Желтая карточкаNicolas Reniero
79' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
0:1
90' ГолTomas Galvan
Ход матча
61'
78'
90'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2
|0.33
|Gabriel Carabajal
|1
|0.17
|Kevin Mac Allister
|1
|0.17
|Thiago Nuss
|1
|0.17
|Matias Galarza
|1
|0.17
|David Zalazar
|1
|0.17
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Вера Фаусто
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|4
|0.67
|Пиццини Франсиско
|2
|0.33
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.33
|Walter Bou
|1
|0.17
|Tomas Galvan
|1
|0.17
|Agustin Fontana
|1
|0.17
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.17
|Nazareno Colombo
|1
|0.17
|Gabriel Hachen
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Cesar Florentin
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Nazareno Colombo
|0
|1
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
4
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|5.
|Тигре
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0