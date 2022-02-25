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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
 
Позже

Стадион:
Црвена Звезда
Прогнозы 41
Глазго Рейнджерс 90.2% (37)
X 4.9% (2)
Црвена Звезда 4.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Црвена Звезда
1.78
4.00
5.70
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 3 0.38
Тавернье Джеймс 3 (2) 0.38
Хаджи Янис 1 0.13
Балогун Леон 1 0.13
Руф Кемар 1 0.13
Ландстрем Джон 1 0.13
Райт Скотт 1 0.13
Кент Райан 0 0
Камара Глен 0 0
Арибо Джо 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 2 0.33
Катай Александар 2 (2) 0.33
Канга Каку 1 0.17
Родич Милан 1 0.17
Дьони Лои 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Дегенек Милош 1 1
Крстичич Ненад 2 0
Катай Александар 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Драгович Александр 1 0
Канга Каку 1 0
Дьони Лои 1 0
Гаич Милан II 1 0
Эракович Страхиня 1 0
Petar Stanic 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
5
36%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2
Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Глазго Рейнджерс Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Спарта Прага Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Брондбю Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 6 3 3 0 7 - 4 12
2. Реал Сосьедад Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
3. ПСВ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
4. Штурм Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
2. Наполи Заявка 6 3 1 2 15 - 10 10
3. Лестер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
4. Легия Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Олимпиакос Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
3. Фенербахче Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
4. Антверпен Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 6 3 3 0 7 - 3 12
2. Лацио Заявка 6 2 3 1 7 - 3 9
3. Марсель Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
4. Локомотив Москва Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
2. Брага Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
3. Митьюлланд Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4. Лудогорец Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Бетис Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
3. Селтик Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
4. Ференцварош Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Динамо Загреб Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
3. Рапид Вена Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
4. Генк Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Спарта Прага Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Брондбю Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. ПСВ Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
2. Лестер Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Антверпен Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Фенербахче Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
3. Марсель Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Митьюлланд Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Ференцварош Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Спарта Прага Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Брондбю Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Фенербахче Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Антверпен Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Марсель Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Митьюлланд Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Брага Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
3. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Динамо Загреб Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Глазго Рейнджерс 90.2% (37)
    X 4.9% (2)
    Црвена Звезда 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Црвена Звезда
    1.78
    4.00
    5.70
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    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    90.2% (37)
    Ничья
    4.9% (2)
    Црвена Звезда
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Глазго Рейнджерс
    58.5% (24)
    2:0 Глазго Рейнджерс
    12.2% (5)
    1:0 Глазго Рейнджерс
    12.2% (5)
    1:2 Црвена Звезда
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Глазго Рейнджерс
    Црвена Звезда

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