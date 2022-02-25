Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Айброкс
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|3
|0.38
|Тавернье Джеймс
|3 (2)
|0.38
|Хаджи Янис
|1
|0.13
|Балогун Леон
|1
|0.13
|Руф Кемар
|1
|0.13
|Ландстрем Джон
|1
|0.13
|Райт Скотт
|1
|0.13
|Кент Райан
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Арибо Джо
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|2
|0.33
|Катай Александар
|2 (2)
|0.33
|Канга Каку
|1
|0.17
|Родич Милан
|1
|0.17
|Дьони Лои
|0
|0
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Дегенек Милош
|1
|1
|Крстичич Ненад
|2
|0
|Катай Александар
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Эракович Страхиня
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
5
36%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2
Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|3.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|4.
|Штурм
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|4.
|Легия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Антверпен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|4.
|Генк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Штурм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|2.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Легия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Антверпен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Штурм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Легия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Селтик
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда
Исход игры
Глазго Рейнджерс
90.2% (37)
Ничья
4.9% (2)
Црвена Звезда
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
58.5% (24)
2:0 Глазго Рейнджерс
12.2% (5)
1:0 Глазго Рейнджерс
12.2% (5)
1:2 Црвена Звезда
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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