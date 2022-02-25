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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 46
Севилья 84.8% (39)
X 4.3% (2)
Вест Хэм 10.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Вест Хэм
2.18
3.50
4.30
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.5
Марсьяль Антони 1 0.5
Ракитич Иван 1 (1) 0.5
Гомес Алехандро 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.5
Райс Деклан 2 0.33
Антонио Майкл 1 0.17
Боуэн Джаррод 1 0.17
Ярмоленко Андрей 1 0.17
Доусон Крэйг 1 0.17
Диоп Исса 1 0.17
Ноубл Марк 1 (1) 0.17
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делани Томас 1 1
Акунья Маркос 2 0
Буну Яссин 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1
Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Глазго Рейнджерс Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Спарта Прага Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Брондбю Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 6 3 3 0 7 - 4 12
2. Реал Сосьедад Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
3. ПСВ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
4. Штурм Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
2. Наполи Заявка 6 3 1 2 15 - 10 10
3. Лестер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
4. Легия Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
2. Олимпиакос Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
3. Фенербахче Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
4. Антверпен Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 6 3 3 0 7 - 3 12
2. Лацио Заявка 6 2 3 1 7 - 3 9
3. Марсель Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
4. Локомотив Москва Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
2. Брага Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
3. Митьюлланд Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4. Лудогорец Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Бетис Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
3. Селтик Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
4. Ференцварош Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Динамо Загреб Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
3. Рапид Вена Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
4. Генк Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Спарта Прага Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Брондбю Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. ПСВ Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
2. Лестер Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Антверпен Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Фенербахче Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
3. Марсель Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Митьюлланд Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Ференцварош Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Спарта Прага Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Брондбю Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Штурм Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
4. Легия Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Фенербахче Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Антверпен Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Марсель Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Митьюлланд Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Брага Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
3. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Динамо Загреб Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Севилья 84.8% (39)
    X 4.3% (2)
    Вест Хэм 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вест Хэм
    2.18
    3.50
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Севилья - Вест Хэм

    Исход игры
    Севилья
    84.8% (39)
    Ничья
    4.3% (2)
    Вест Хэм
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    43.5% (20)
    2:0 Севилья
    21.7% (10)
    1:0 Севилья
    10.9% (5)
    1:2 Вест Хэм
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Севилья
    Вест Хэм

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