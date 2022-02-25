Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|0.5
|Марсьяль Антони
|1
|0.5
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.5
|Гомес Алехандро
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.5
|Райс Деклан
|2
|0.33
|Антонио Майкл
|1
|0.17
|Боуэн Джаррод
|1
|0.17
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.17
|Доусон Крэйг
|1
|0.17
|Диоп Исса
|1
|0.17
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.17
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делани Томас
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1
Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|3.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|4.
|Штурм
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|4.
|Легия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Антверпен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|4.
|Генк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Штурм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|2.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Легия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Антверпен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Штурм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Легия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Селтик
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Вест Хэм
Исход игры
Севилья
84.8% (39)
Ничья
4.3% (2)
Вест Хэм
10.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
62.79% (27)
Нет
37.21% (16)
Популярный счёт
2:1 Севилья
43.5% (20)
2:0 Севилья
21.7% (10)
1:0 Севилья
10.9% (5)
1:2 Вест Хэм
8.7% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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