Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Deutsche Bank Park
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бетис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.57
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.29
|Костич Филип
|1
|0.14
|Соу Джибриль
|1
|0.14
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.14
|Туре Альмами
|1
|0.14
|Ламмерс Сэм
|1
|0.14
|Хёуге Йенс
|1
|0.14
|Линнстрем Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.33
|Фекир Набиль
|2
|0.22
|Хуанми Мигель
|2
|0.22
|Тельо Кристиан
|2
|0.22
|Каналес Серхио
|1
|0.11
|Виллиан Жозе
|1
|0.11
|Гуардадо Андрес
|1
|0.11
|Гидо Родригес
|1
|0.11
|Миранда Хуан
|1
|0.11
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|2
|1
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Лаинес Диего
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
7
18
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
3
17%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бетис
Исход игры
Айнтрахт Фр
63.2% (24)
Ничья
34.2% (13)
Бетис
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
47.4% (18)
1:1 Ничья
28.9% (11)
2:0 Айнтрахт Фр
7.9% (3)
1:0 Айнтрахт Фр
5.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!