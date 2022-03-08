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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 38
Айнтрахт Фр 63.2% (24)
X 34.2% (13)
Бетис 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Бетис
2.30
3.94
3.19
Все Коэффициенты

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бетис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2
ТМК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.57
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.29
Костич Филип 1 0.14
Соу Джибриль 1 0.14
Борре Рафаэль 1 (1) 0.14
Туре Альмами 1 0.14
Ламмерс Сэм 1 0.14
Хёуге Йенс 1 0.14
Линнстрем Йеспер 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (1) 0.33
Фекир Набиль 2 0.22
Хуанми Мигель 2 0.22
Тельо Кристиан 2 0.22
Каналес Серхио 1 0.11
Виллиан Жозе 1 0.11
Гуардадо Андрес 1 0.11
Гидо Родригес 1 0.11
Миранда Хуан 1 0.11
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Руибаль Айтор 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 3 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Соу Джибриль 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Баркок Аймен 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 2 1
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Гидо Родригес 1 0
Акуоку Поль 1 0
Лаинес Диего 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

7
18
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
3
17%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Айнтрахт Фр 63.2% (24)
    X 34.2% (13)
    Бетис 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бетис
    2.30
    3.94
    3.19
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бетис

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    63.2% (24)
    Ничья
    34.2% (13)
    Бетис
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.4% (18)
    1:1 Ничья
    28.9% (11)
    2:0 Айнтрахт Фр
    7.9% (3)
    1:0 Айнтрахт Фр
    5.3% (2)
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