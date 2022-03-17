Подача в штрафную с корнера в исполнении "Аталанты". Демирбай выбил.

Муриэль с Коопмейнерсом вырвались в контратаку, было перед ними пространство, которое быстро перекрыл "Байер".

Угловой гостей в концовке тайма. Руслан Малиновский навесил, Демирал пробил выше ворот с близкого расстояния.

42' Коопмейнерс в очередной раз нашел Муриэля в штрафной соперника, затем попытка прострела, прямо в защитника. Угловой.

41' Команда Гасперини насела на ворота соперника под конец тайма. Похоже, "Байер" подустал.

40' Опасный штрафной намечается. Сам Муриэль и пробил. Стенку перебросил, но и ворота тоже.

39' Муриэль уже повыше поднялся за мячом, получил пас, прошел вперед и заработал на себе фол. Арангис сбил его.

37' Прострел Диаби с правого фланга, оборона справляется с этой передачей. Аут.

36' Малиновский подал с угла поля, Леверкузен довольно уверенно отбился.

35' Опасно! Муриэль оказался в нужном месте, в нужное время, прошел защитника, приостановился, чтобы переложить мяч под удар, в итоге пробил в дальний и попал в игрока обороны. Угловой.

34' Муриэль сместился в центр с левого края, пройдя оппонента, однако затем отдал пас не туда. Тем не менее аут для "Аталанты".

33' Перехват бергамасков, быстрая контратака, Муриэль отдает на Малиновского, Руслан вышел на ударную позицию и пробил с левой в створ. Прямо по позиции Градецкого.

32' Навес на дальнюю в исполнении "Байера". Скидка в центр, однако там вездесущий Демирал.

31' Демирал нарушил правила на Адли на своей половине. Не самый плохой стандарт.

30' Не рискует Леверкузен на своей половине и предпочитает отыгрывать через Градецки. Правда, практика уже показала, что можно ошибиться и в такой ситуации.

29' Ошибся с передачей Градецки, итальянцы перехватили, далее мяч получил Муриэль прямо на линии штрафной, но слишком долго он мяч обрабатывал. Потеря.

28' А это уже интереснее. Дзаппакоста прострелил слева, и каких-то сантиметров не хватило Муриэлю и Малиновскому, чтобы дотянуться до мяча!

27' Чуть острее был "Байер" за первые почти что полчаса, хотя пока трудно сказать, что это матч между двумя остро атакующими командами.

26' Коопмейнерс изо всех сил старался догнать мяч на левом фланге, вроде даже подал, но уже из-за линии поля.

25' Немного веселый момент. Вбрасывание "Байера" из-за боковой, партнер скинул мяч грудью обратно, но вбрасывающий аут оказался в офсайде.

24' Подача Демирбая, вылетел мяч из штрафной. Подбор за Диаби и дальний удар. Малиновский прыгнул под сферу и заблокировал удар.

23' Шикарно Диаби разыграл мяч с партнером в центре поля. В результате, сам Диаби и вышел на пространство, но сумели его прикрыть перед самым ударом. Только угловой.

22' А вот и длинная передача вперед на Адли, футболист не смог обработать этот мяч. Защитник ему помешал.

21' Не сильно форсирует события Леверкузен, решают они покатать сзади. "Аталанта" понемногу прессингует.

20' Подскользнулся Диаби на правом краю, и не смог дотянуться до и без того неудачной передачи. Правда, мяч "Байер" сохранил.

19' Баккер почти ушел на скорости от Хатебура, но все же не хватает ему. Уже в своей штрафной защитник отбирает мяч.

18' Малиновский в попытке контратаки получил по ногам. Будет "позиционка" в исполнении команды Гасперини.

17' Корнер "Байера". Навес в зону 11-метровой, удар получился слишком вниз, защита прервала полет мяча.

16' Диаби классно сместился на правом фланге, прошел одного защитника, но вот Демирал успел подкатиться вовремя. Угловой.

15' Коопмейнерс получил мяч слева, тут же отдал в штрафную Муриэлю, который чуть промедлил, либо же его слишком быстро накрыли.

14' Без нарушения правил Паласиос отобрал мяч, прошел и отдал на партнера, но там отличный подкат игрока "Аталанты" разрядил обстановку.

13' Муриэль вновь здорово себя показал на чужой половине, ушел от соперника и отдал на Малиновского. Украинца накрыли, прежде, чем он успел пробить.

12' Сразу несколько ошибок в середине, причем с обеих сторон. Немецкая команда все же заполучила мяч в результате.

11' "Байер" разыграл штрафной в центре поля и пытается пробиться к чужим воротам, не выходит пока.

10' Да, замена у итальянцев. Вместо Толоя выходит Джимсити.

9' Толой получил повреждение на поле, и похоже это вынужденная замена. Носилки даже появились.

8' Опасно! Леверкузенцы вдвоем прошли по центру, затем отличный пас на Адли, который с убойной позиции умудрился пробить прямо в голкипера!

7' То ли неудачный пас, то ли попытка пробить от Муриэля. В любом случае мяч в руках у Градецки.

6' "Аталанта" все равно сохранила мяч, однако развить еще одну атаку не вышло. Немцы перехватили.

5' Неплохой пас на Муриэля в штрафную, тот сразу же прострелил, никто не откликнулся.

4' Адли рвался по левому краю, но не сумел обойти Демирала. Удар от ворот.

3' Подача "Аталанты" с угла поля. Демирал пробил головой. Мяч прошел выше цели.

2' Демирбай в первой атаке "Байера" попытался прострелить с левого фланга. Неточно.