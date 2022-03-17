Лига Европы 2021-2022
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
31
Адли
Амин
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|4
|0.5
|Вирц Флориан
|3
|0.38
|Андрих Роберт
|3
|0.38
|Амири Надим
|1
|0.13
|Арангис Чарлес
|1
|0.13
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.13
|Адли Амин
|1
|0.13
|Инкапье Пьеро
|1
|0.13
|Аларио Лукас
|1 (1)
|0.13
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малиновский Руслан
|3
|0.75
|Муриэль Луис
|2
|0.5
|Джимсити Берат
|2
|0.5
|Меле Йоаким
|1
|0.25
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|1
|Баккер Митчел
|2
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Беллараби Карим
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0
Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Аталанта
Исход игры
Байер Л
52.2% (70)
Ничья
32.1% (43)
Аталанта
15.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
72.81% (83)
Меньше
27.19% (31)
Обе команды забьют
Да
91.23% (104)
Нет
8.77% (10)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
38.1% (51)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:2 Ничья
10.4% (14)
1:2 Аталанта
8.2% (11)
1:0 Байер Л
3.7% (5)
3:1 Байер Л
3% (4)
2:0 Байер Л
3% (4)
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