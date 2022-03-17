  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:0
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'

Ход матча

10'
 
Джимсити Берат
Толой Рафаэл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 134
Байер Л 52.2% (70)
X 32.1% (43)
Аталанта 15.7% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Аталанта
2.47
3.85
3.04
Все Коэффициенты
Новости
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
24
Фосу-Менса
Тимоти
25
Паласиос
Эксекиэль
20
Арангис
Чарлес
5
Баккер
Митчел
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
31
Адли
Амин
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
Байер Л
3-4-1-2
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 4 0.5
Вирц Флориан 3 0.38
Андрих Роберт 3 0.38
Амири Надим 1 0.13
Арангис Чарлес 1 0.13
Паласиос Эксекиэль 1 0.13
Адли Амин 1 0.13
Инкапье Пьеро 1 0.13
Аларио Лукас 1 (1) 0.13
Паулиньо Жозе 0 0
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малиновский Руслан 3 0.75
Муриэль Луис 2 0.5
Джимсити Берат 2 0.5
Меле Йоаким 1 0.25
Де Рон Мартен 0 0
Бога Жереми 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 1
Баккер Митчел 2 0
Градецки Лукаш 1 0
Аларио Лукас 1 0
Беллараби Карим 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Диаби Мусса 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 2 0
Пашалич Марио 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0
Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Угловой
    45'
    Угловой гостей в концовке тайма. Руслан Малиновский навесил, Демирал пробил выше ворот с близкого расстояния. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено.
  • 44'
    Муриэль с Коопмейнерсом вырвались в контратаку, было перед ними пространство, которое быстро перекрыл "Байер". 
  • Угловой
    43'
    Подача в штрафную с корнера в исполнении "Аталанты". Демирбай выбил. 
  • 42'
    Коопмейнерс в очередной раз нашел Муриэля в штрафной соперника, затем попытка прострела, прямо в защитника. Угловой. 
  • 41'
    Команда Гасперини насела на ворота соперника под конец тайма. Похоже, "Байер" подустал. 
  • 40'
    Опасный штрафной намечается. Сам Муриэль и пробил. Стенку перебросил, но и ворота тоже. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Муриэль уже повыше поднялся за мячом, получил пас, прошел вперед и заработал на себе фол. Арангис сбил его. 
  • 37'
    Прострел Диаби с правого фланга, оборона справляется с этой передачей. Аут.
  • Угловой
    36'
    Малиновский подал с угла поля, Леверкузен довольно уверенно отбился. 
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Муриэль оказался в нужном месте, в нужное время, прошел защитника, приостановился, чтобы переложить мяч под удар, в итоге пробил в дальний и попал в игрока обороны. Угловой. 
  • 34'
    Муриэль сместился в центр с левого края, пройдя оппонента, однако затем отдал пас не туда. Тем не менее аут для "Аталанты". 
  • 33'
    Перехват бергамасков, быстрая контратака, Муриэль отдает на Малиновского, Руслан вышел на ударную позицию и пробил с левой в створ. Прямо по позиции Градецкого. 
  • 32'
    Навес на дальнюю в исполнении "Байера". Скидка в центр, однако там вездесущий Демирал. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Демирал нарушил правила на Адли на своей половине. Не самый плохой стандарт. 
  • 30'
    Не рискует Леверкузен на своей половине и предпочитает отыгрывать через Градецки. Правда, практика уже показала, что можно ошибиться и в такой ситуации. 
  • 29'
    Ошибся с передачей Градецки, итальянцы перехватили, далее мяч получил Муриэль прямо на линии штрафной, но слишком долго он мяч обрабатывал. Потеря. 
  • Опасный момент
    28'
    А это уже интереснее. Дзаппакоста прострелил слева, и каких-то сантиметров не хватило Муриэлю и Малиновскому, чтобы дотянуться до мяча!
  • 27'
    Чуть острее был "Байер" за первые почти что полчаса, хотя пока трудно сказать, что это матч между двумя остро атакующими командами. 
  • 26'
    Коопмейнерс изо всех сил старался догнать мяч на левом фланге, вроде даже подал, но уже из-за линии поля. 
  • Офсайд
    25'
    Немного веселый момент. Вбрасывание "Байера" из-за боковой, партнер скинул мяч грудью обратно, но вбрасывающий аут оказался в офсайде. 
  • Угловой
    24'
    Подача Демирбая, вылетел мяч из штрафной. Подбор за Диаби и дальний удар. Малиновский прыгнул под сферу и заблокировал удар. 
  • 23'
    Шикарно Диаби разыграл мяч с партнером в центре поля. В результате, сам Диаби и вышел на пространство, но сумели его прикрыть перед самым ударом. Только угловой. 
  • 22'
    А вот и длинная передача вперед на Адли, футболист не смог обработать этот мяч. Защитник ему помешал. 
  • 21'
    Не сильно форсирует события Леверкузен, решают они покатать сзади. "Аталанта" понемногу прессингует. 
  • 20'
    Подскользнулся Диаби на правом краю, и не смог дотянуться до и без того неудачной передачи. Правда, мяч "Байер" сохранил. 
  • 19'
    Баккер почти ушел на скорости от Хатебура, но все же не хватает ему. Уже в своей штрафной защитник отбирает мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Малиновский в попытке контратаки получил по ногам. Будет "позиционка" в исполнении команды Гасперини. 
  • Угловой
    17'
    Корнер "Байера". Навес в зону 11-метровой, удар получился слишком вниз, защита прервала полет мяча. 
  • 16'
    Диаби классно сместился на правом фланге, прошел одного защитника, но вот Демирал успел подкатиться вовремя. Угловой. 
  • 15'
    Коопмейнерс получил мяч слева, тут же отдал в штрафную Муриэлю, который чуть промедлил, либо же его слишком быстро накрыли. 
  • 14'
    Без нарушения правил Паласиос отобрал мяч, прошел и отдал на партнера, но там отличный подкат игрока "Аталанты" разрядил обстановку. 
  • 13'
    Муриэль вновь здорово себя показал на чужой половине, ушел от соперника и отдал на Малиновского. Украинца накрыли, прежде, чем он успел пробить. 
  • 12'
    Сразу несколько ошибок в середине, причем с обеих сторон. Немецкая команда все же заполучила мяч в результате. 
  • 11'
    "Байер" разыграл штрафной в центре поля и пытается пробиться к чужим воротам, не выходит пока. 
  • Замена
    10'
    Да, замена у итальянцев. Вместо Толоя выходит Джимсити. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Толой получил повреждение на поле, и похоже это вынужденная замена. Носилки даже появились. 
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Леверкузенцы вдвоем прошли по центру, затем отличный пас на Адли, который с убойной позиции умудрился пробить прямо в голкипера!
  • 7'
    То ли неудачный пас, то ли попытка пробить от Муриэля. В любом случае мяч в руках у Градецки. 
  • 6'
    "Аталанта" все равно сохранила мяч, однако развить еще одну атаку не вышло. Немцы перехватили. 
  • 5'
    Неплохой пас на Муриэля в штрафную, тот сразу же прострелил, никто не откликнулся. 
  • 4'
    Адли рвался по левому краю, но не сумел обойти Демирала. Удар от ворот. 
  • Угловой
    3'
    Подача "Аталанты" с угла поля. Демирал пробил головой. Мяч прошел выше цели. 
  • 2'
    Демирбай в первой атаке "Байера" попытался прострелить с левого фланга. Неточно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Аталанта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Аталанта

Исход игры
Байер Л
52.2% (70)
Ничья
32.1% (43)
Аталанта
15.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
72.81% (83)
Меньше
27.19% (31)
Обе команды забьют
Да
91.23% (104)
Нет
8.77% (10)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
38.1% (51)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:2 Ничья
10.4% (14)
1:2 Аталанта
8.2% (11)
1:0 Байер Л
3.7% (5)
3:1 Байер Л
3% (4)
2:0 Байер Л
3% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 