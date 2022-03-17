Траоре с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ндиди хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут.

Три минуты добавил Тасос Сидиропулос к основному времени первого тайма.

Угловой у ворот "Ренна". Дьюсбери-Холл выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки французского клуба перехватили мяч без всякого труда и едва не разогнали контратаку.

Лукман попытался разогнать атаку по центру, Сантамария хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ренн" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Лестер". Пока единственный мяч в этом матче забил Бенжамен Буриго. В целом французский клуб смотрится намного интереснее, если "Лестер" так и не сможет перестроиться, команда Брендана Роджерса может доиграться и вылететь из Лиги конференций.

43' Болельщики "Ренна" вновь активно гонят свою команду вперёд, они ждут от своей команды ещё хотя бы одного голевого момента в конце тайма.

42' Трюффер совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Террье, Джастин оказался первым на мяче и выбил его в аут.

41' У "Лестера" под конец тайма практически перестали получаться атаки, пока английский клуб не может выйти из-под сильного давления.

40' Лаборд перехватил мяч на половине поля "Лестера" у Тилеманса, затем Гаэтан немного продвинулся вперёд и выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Майеру, будет удар от ворот.

39' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, сейчас уже для "Ренна" главное не пропустить до перерыва.

38' Дьюсбери-Холл с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Майер головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

37' Дьюсбери-Холл вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в окружении соперников заработал угловой для своей команды.

36' Буриго с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч был выбит в центр к линии вратарской, там уже на подборе оказался Трюффер, который неудачно пробил в правый угол ворот.

35' Майрер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Траоре в борьбе с Барнсом оказался на газоне, Тасос Сидиропулос показал, что будет только угловой.

34' Тасос Сидиропулос при рывке в центре поля не смотрел на футболистов, которые были перед ним, а смотрел главный арбитр матча только на мяч, в итоге он влетел в плечо Мартена.

34' Небольшое повреждение получил Тасос Сидиропулос, но затем главный арбитр матча показал, что с ним всё нормально.

33' Буриго с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Агер в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

32' Траоре прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от защитника "Лестера" ушёл на угловой.

31' Мартен по итогам борьбы за мяч на угловом с Фофана получил небольшое повреждение, но после небольшой паузы Йонас сам спокойно поднялся.

30' Тилеманс подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

29' Лукман с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фофана в борьбе с Мартеном не смог головой пробить по воротам.

28' Лукман вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч от защитника "Ренна" ушёл на угловой.

27' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ренна" на Ихеаначо, Алемдар вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч в аут.

26' Болельщики "Ренна" без устали гонят свою команду вперёд, они ждут ещё как минимум одного гола в ворота Шмейхеля.

25' Майер неплохо поработал на правом фланге, от правого угла штрафной площади Ловро выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лестера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

24' Трюффер в центре поля нарушил правила против Лукмана. Игроки "Лестера" достаточно быстро разыграли стандарт.

23' Дьюсбери-Холл со стандарта выполнил неудачную подачу в центр к линии штрафной площади, игроки "Ренна" спокойно перехватили мяч.

22' Дьюсбери-Холл попытался разогнать атаку по левой половине поля, Кирнана всё же нагнали игроки "Ренна" и совершили тактический фол.

21' Майер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ихеаначо неудачно сыграл головой и выполнил скидку в центр к линии вратарской, но тут уже ситуацию у своих ворот разрядил Ндиди.

20' Майер со стандарта пробил по воротам в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков "Лестера" и ушёл на угловой.

19' Амарти неудачно сыграл на своей половине поля в борьбе за мяч и подыграл себе рукой. Тасос Сидиропулос всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ренна".

18' Буриго со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Тилеманс в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Траоре. "Ренн" тщательно готовится к стандарту.

16' Ихеаначо разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Барнс подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Алемдар в прыжке спас свою команду, а затем уже Сантамария подстраховал своего голкипера и не дал Ихеаначо сыграть на добивании.

15' Майер с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Буриго, но Бенжамен в борьбе с двумя соперниками упустил мяч за лицевую линию поля.

14' В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Марка Олбрайтона на поле вышел Адемола Лукман.

13' Не может Олбрайтон продолжить игру, в составе "Лестера" уже готова замена.

12' Поднялся Олбрайтон после паузы, пока вернулся Марк на поле, но он достаточно сильно хромает.

11' Олбрайтон получил повреждение в борьбе за мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Лестера", пауза в игре.

10' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Буриго!!! Через левую половину поля игроки "Ренна" развили голевую атаку. После перехвата мяча в центре поля, здорово в подкате сыграл Сантамария, Мартен выполнил передачу на Трюффера, далее уже последовала передача на левый угол штрафной площади на Террье, а Мартен выполнил прострел в центр к линии вратарской, Буриго оторвался от защитников "Лестера" и в касание отправил мяч в сетку.

9' Тилеманс из глубины поля выполнил заброс на ход Джастину по правому флангу, защитники "Ренна" прочитали момент и перехватили мяч.

8' Террье перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лестера", правила были нарушены против Джастина.

7' Трюффер с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Лаборд зацепился за мяч, но под давлением соперника Гаэтан не смог пробить по воротам.

6' Олбрайтон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

5' Тилеманс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, общими усилиями игроки "Ренна" смогли перехватить мяч.

4' Из глубины поля последовал заброс на ход Лаборду к линии штрафной площади, Гаэтан не смог оторваться от защитников "Лестера", мяч в итоге при игре на выходе забрал Шмейхель.

3' Игроки "Ренна" достаточно активно начинают матч, а "Лестер" готов поиграть первые минуты во Франции от обороны.

2' Трюффер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Фофана оказался первым на мяче и выбил его в аут.