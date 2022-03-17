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Лига конференций 2021-2022

Ренн
1:0
Перерыв

Стадион:
Лестер

Ход матча

8'
Буриго Бенжамен
1:0
Прогнозы 118
Ренн 39% (46)
X 40.7% (48)
Лестер 20.3% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лестер
2.02
3.92
3.94
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Новости
Ренн
Лестер

История личных встреч

Ренн
Лестер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 0.63
Гирасси Серу 2 (2) 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Буриго Бенжамен 1 0.13
Баде Луак 1 0.13
Сулемана Камалдин 1 0.13
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.5
Барнс Харви 2 0.5
Олбрайтон Марк 1 0.25
Ихеаначо Келечи 1 0.25
Ндиди Уилфред 1 0.25
Дака Пэтсон 1 0.25
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.25

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2
Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
1/8 финала
0 Витесс
1 Рома
2 Партизан
5 Фейеноорд
1 ПАОК
0 Гент
4 Славия Прага
1 ЛАСК
2 Марсель
1 Базель
4 ПСВ
4 Копенгаген
2 Будё-Глимт
1 АЗ Алкмаар
2 Лестер
0 Ренн
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ренн" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Лестер". Пока единственный мяч в этом матче забил Бенжамен Буриго. В целом французский клуб смотрится намного интереснее, если "Лестер" так и не сможет перестроиться, команда Брендана Роджерса может доиграться и вылететь из Лиги конференций. 
  • 45'
    Лукман попытался разогнать атаку по центру, Сантамария хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Ренна". Дьюсбери-Холл выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки французского клуба перехватили мяч без всякого труда и едва не разогнали контратаку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Тасос Сидиропулос к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Траоре с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ндиди хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 43'
    Болельщики "Ренна" вновь активно гонят свою команду вперёд, они ждут от своей команды ещё хотя бы одного голевого момента в конце тайма. 
  • 42'
    Трюффер совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Террье, Джастин оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 41'
    У "Лестера" под конец тайма практически перестали получаться атаки, пока английский клуб не может выйти из-под сильного давления. 
  • 40'
    Лаборд перехватил мяч на половине поля "Лестера" у Тилеманса, затем Гаэтан немного продвинулся вперёд и выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Майеру, будет удар от ворот. 
  • 39'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, сейчас уже для "Ренна" главное не пропустить до перерыва. 
  • Угловой
    38'
    Дьюсбери-Холл с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Майер головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 37'
    Дьюсбери-Холл вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в окружении соперников заработал угловой для своей команды. 
  • Угловой
    36'
    Буриго с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч был выбит в центр к линии вратарской, там уже на подборе оказался Трюффер, который неудачно пробил в правый угол ворот. 
  • Судья
    35'
    Майрер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Траоре в борьбе с Барнсом оказался на газоне, Тасос Сидиропулос показал, что будет только угловой. 
  • Судья
    34'
    Тасос Сидиропулос при рывке в центре поля не смотрел на футболистов, которые были перед ним, а смотрел главный арбитр матча только на мяч, в итоге он влетел в плечо Мартена. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Небольшое повреждение получил Тасос Сидиропулос, но затем главный арбитр матча показал, что с ним всё нормально. 
  • Угловой
    33'
    Буриго с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Агер в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • 32'
    Траоре прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от защитника "Лестера" ушёл на угловой. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Мартен по итогам борьбы за мяч на угловом с Фофана получил небольшое повреждение, но после небольшой паузы Йонас сам спокойно поднялся. 
  • 30'
    Тилеманс подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    29'
    Лукман с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фофана в борьбе с Мартеном не смог головой пробить по воротам. 
  • 28'
    Лукман вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч от защитника "Ренна" ушёл на угловой. 
  • 27'
    Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ренна" на Ихеаначо, Алемдар вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч в аут. 
  • 26'
    Болельщики "Ренна" без устали гонят свою команду вперёд, они ждут ещё как минимум одного гола в ворота Шмейхеля. 
  • 25'
    Майер неплохо поработал на правом фланге, от правого угла штрафной площади Ловро выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лестера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Трюффер в центре поля нарушил правила против Лукмана. Игроки "Лестера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 23'
    Дьюсбери-Холл со стандарта выполнил неудачную подачу в центр к линии штрафной площади, игроки "Ренна" спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Дьюсбери-Холл попытался разогнать атаку по левой половине поля, Кирнана всё же нагнали игроки "Ренна" и совершили тактический фол. 
  • Угловой
    21'
    Майер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ихеаначо неудачно сыграл головой и выполнил скидку в центр к линии вратарской, но тут уже ситуацию у своих ворот разрядил Ндиди. 
  • 20'
    Майер со стандарта пробил по воротам в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков "Лестера" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Амарти неудачно сыграл на своей половине поля в борьбе за мяч и подыграл себе рукой. Тасос Сидиропулос всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ренна". 
  • 18'
    Буриго со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Тилеманс в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Траоре. "Ренн" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    16'
    Ихеаначо разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Барнс подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Алемдар в прыжке спас свою команду, а затем уже Сантамария подстраховал своего голкипера и не дал Ихеаначо сыграть на добивании. 
  • 15'
    Майер с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Буриго, но Бенжамен в борьбе с двумя соперниками упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Замена
    14'
    В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Марка Олбрайтона на поле вышел Адемола Лукман. 
  • 13'
    Не может Олбрайтон продолжить игру, в составе "Лестера" уже готова замена. 
  • 12'
    Поднялся Олбрайтон после паузы, пока вернулся Марк на поле, но он достаточно сильно хромает. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Олбрайтон получил повреждение в борьбе за мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Лестера", пауза в игре. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Буриго!!! Через левую половину поля игроки "Ренна" развили голевую атаку. После перехвата мяча в центре поля, здорово в подкате сыграл Сантамария, Мартен выполнил передачу на Трюффера, далее уже последовала передача на левый угол штрафной площади на Террье, а Мартен выполнил прострел в центр к линии вратарской, Буриго оторвался от защитников "Лестера" и в касание отправил мяч в сетку. 
  • 9'
    Тилеманс из глубины поля выполнил заброс на ход Джастину по правому флангу, защитники "Ренна" прочитали момент и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Террье перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лестера", правила были нарушены против Джастина. 
  • 7'
    Трюффер с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Лаборд зацепился за мяч, но под давлением соперника Гаэтан не смог пробить по воротам. 
  • 6'
    Олбрайтон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Тилеманс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, общими усилиями игроки "Ренна" смогли перехватить мяч. 
  • 4'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Лаборду к линии штрафной площади, Гаэтан не смог оторваться от защитников "Лестера", мяч в итоге при игре на выходе забрал Шмейхель. 
  • 3'
    Игроки "Ренна" достаточно активно начинают матч, а "Лестер" готов поиграть первые минуты во Франции от обороны. 
  • 2'
    Трюффер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Фофана оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Ренн" в первом матче в Великобритании уступил со счётом 0:2, а поэтому сегодня команда Бруно Женизьо обязана играть только на победу. "Лестер" в свою очередь также будет сегодня не в качестве туриста, а поэтому нас ждёт интересная битва. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 12'
    Олбрайтон Марк уходит с поля. Лукман Адемола выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лестер

Исход игры
Ренн
39% (46)
Ничья
40.7% (48)
Лестер
20.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
2:1 Ренн
23.7% (28)
1:2 Лестер
16.1% (19)
1:0 Ренн
9.3% (11)
2:2 Ничья
5.1% (6)
3:1 Ренн
1.7% (2)
2:0 Ренн
1.7% (2)
1:3 Лестер
1.7% (2)
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