Лига конференций 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
1:0
8' ГолБуриго Бенжамен
Ход матча
8'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Чодури ХамзаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
История личных встреч
Ренн
Лестер
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|5
|0.63
|Гирасси Серу
|2 (2)
|0.25
|Тэт Флавьен
|1
|0.13
|Буриго Бенжамен
|1
|0.13
|Баде Луак
|1
|0.13
|Сулемана Камалдин
|1
|0.13
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.5
|Барнс Харви
|2
|0.5
|Олбрайтон Марк
|1
|0.25
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.25
|Ндиди Уилфред
|1
|0.25
|Дака Пэтсон
|1
|0.25
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.25
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2
Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лестер
Исход игры
Ренн
39% (46)
Ничья
40.7% (48)
Лестер
20.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
2:1 Ренн
23.7% (28)
1:2 Лестер
16.1% (19)
1:0 Ренн
9.3% (11)
2:2 Ничья
5.1% (6)
3:1 Ренн
1.7% (2)
2:0 Ренн
1.7% (2)
1:3 Лестер
1.7% (2)
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