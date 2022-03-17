Лига конференций 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena Зрители: 9000
0:1
24' ГолОлайинка Питер
1:1
36' ГолВизингер Филип
1:2
37' ГолБах Александр
42' Вторая желтая карточкаОусоу Айхам
1:3
62' ГолСор Коллинс
2:3
76' ГолВизингер Филип
85' Красная карточкаПлавшич Срджан
3:3
87' ГолГрубер Андреас
4:3
89' ГолШмидт Александер
Ход матча
24'
0:1
36'
1:1
37'
1:2
42'
62'
1:3
76'
2:3
85'
87'
3:3
89'
4:3
История личных встреч
ЛАСК
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|3
|0.38
|Хорват Саша
|2
|0.25
|Визингер Филип
|2
|0.25
|Грубер Андреас
|2
|0.25
|Балик Гусейн
|2
|0.25
|Михорль Петер
|1
|0.13
|Гойгингер Томас
|1
|0.13
|Моншайн Кристоф
|1
|0.13
|Марешиц Дарио
|1
|0.13
|Шмидт Александер
|1
|0.13
|Хон Хён-Сок
|1
|0.13
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сор Коллинс
|5
|0.5
|Шранц Иван
|3
|0.3
|Олайинка Питер
|3
|0.3
|Кухта Ян
|3
|0.3
|Траоре Ибрагим
|2
|0.2
|Бах Александр
|2
|0.2
|Голеш Томаш
|1
|0.1
|Лингр Ондржей
|1
|0.1
|Дорли Оскар
|1
|0.1
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плавшич Срджан
|0
|1
|Оусоу Айхам
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
4
31%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
18%
6
29%
61-75
8
47%
4
19%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0
Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Славия Прага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5
Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Теплице 3:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Славия Прага - Яблонец 5:0 Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч ЛАСК 4:3 Славия Прага
Исход игры
ЛАСК
30.2% (35)
Ничья
38.8% (45)
Славия Прага
31% (36)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (37)
1:2 Славия Прага
23.3% (27)
2:1 ЛАСК
15.5% (18)
1:0 ЛАСК
10.3% (12)
0:1 Славия Прага
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 ЛАСК
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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