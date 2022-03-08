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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Порту
Прогнозы 39
Лион 56.4% (22)
X 28.2% (11)
Порту 15.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Порту
2.36
3.82
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лион
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ТМК
5:3
ММ(
0:0
ТМС
1:2
КМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 0.86
Слимани Ислам 3 0.43
Пакета Лукас 2 0.29
Шерки Райан 2 0.29
Ауа Уссем 2 0.29
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Дембеле Мусса II 0 0
Какере Максанс 0 0
Гюсто Мало 0 0
Баркола Бредли 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.67
Тареми Мехди 1 (1) 0.33
Урибе Матеус 1 0.33
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Слимани Ислам 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 2 0
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Занузи Зайду 1 0
Эванилсон 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
4
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
6
40%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1
Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2
Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Лион 56.4% (22)
    X 28.2% (11)
    Порту 15.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Порту
    2.36
    3.82
    3.10
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лион - Порту

    Исход игры
    Лион
    56.4% (22)
    Ничья
    28.2% (11)
    Порту
    15.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    1:2 Порту
    12.8% (5)
    1:0 Лион
    7.7% (3)
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