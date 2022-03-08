Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|0.86
|Слимани Ислам
|3
|0.43
|Пакета Лукас
|2
|0.29
|Шерки Райан
|2
|0.29
|Ауа Уссем
|2
|0.29
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Дембеле Мусса II
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Антонио III
|2
|0.67
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.33
|Урибе Матеус
|1
|0.33
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
4
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
6
40%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1
Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2
Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Порту
Исход игры
Лион
56.4% (22)
Ничья
28.2% (11)
Порту
15.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (24)
Меньше
36.84% (14)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
2:1 Лион
43.6% (17)
1:1 Ничья
25.6% (10)
1:2 Порту
12.8% (5)
1:0 Лион
7.7% (3)
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