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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Монако
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Брага
0'
0:1
19' Гол
Руис Абель
40' Желтая карточка
Лукас Жан
46'

Ход матча

19'
0:1
Руис Абель
40'
Лукас Жан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 131
Монако 83.2% (109)
X 12.2% (16)
Брага 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Брага
1.45
5.15
7.95
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
16
Карму
Давид
3
Тормена
Витор
70
Сильва
Фабиано
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
57
Гомес
Родриго
II
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Монако
4-2-3-1
Брага
3-5-2

История личных встреч

Монако
Брага

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 2 0.25
Диоп Софьян 1 0.13
Дисаси Аксель 1 0.13
Дьятта Крепен 1 0.13
Боаду Мирон 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (2) 0.6
Орта Рикарду 4 0.4
Медейруш Юри 2 0.2
Руис Абель 2 0.2
Гонсалес Марио 1 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.1
Оливейра Витор 1 0.1
Сильва Фабиано 0 0
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марипан Гильермо 3 0
Головин Александр 2 0
Лукас Жан 2 0
Фофана Юссуф 0 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Фолланд Кевин 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Диогу 3 0
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Моура Франсишку 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Карму Давид 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
75%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3
Брага
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0
Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Монако!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монако" (Франция) - "Брага" (Португалия) - 0:1.
  • 45'
    Бадьяшиль сделал заброс вперёд к линии штрафной площади. Бен-Йеддер попытался в касание послать мяч над голкипером, но его удар получился слабым.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Экберг в первом тайме.
  • 45'
    У Бен-Йеддера справа не получился прострел в касание к воротам. Тормена перехватил мяч.
  • 44'
    Диоп слева сделал заброс к воротам, где защитники "Браги" не позволили вверху сыграть Фолланду.
  • 43'
    Андре Орта слева навесил к дальней штанге, где никто из партнёров по мячу не попал.
  • Желтая карточка
    42'
    Лукас у центрального круга прыгнул в ноги Андре Орте и получил жёлтую. карточку.
  • 41'
    Скардовелли справа сделал длинный заброс к дальней штанге. Матеус выдвинулся из ворот  и забрал мяч в руки.
  • 40'
    Андре Орта слева навесил на Каштру, который головой пробил выше ворот.
  • 39'
    Португальцы решили подержать мяч на чужой половине поля, давая передышку обороне.
  • 38'
    Кайо от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • Опасный момент
    37'
    Бен-Йеддер слева в штрафной площади среагировал на отскок и сразу пробил в ближний верхний угол ворот. Матеус сумел отбить мяч.
  • 36'
    Заброс Дисаси в штрафную площадь прервал Али Мохамед.
  • Угловой
    35'
    Кайо от углового флага навесил на Чуамени, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    34'
    Кайо слева навесил на дальнюю штангу, где Диоп головой пробил в нижний угол ворот. Матеус в прыжке смог отбить мяч.
  • 33'
    Чуамени по центру пробросил мяч на Лукаса, у которого на линии штрафной площади не прошёл пас пяткой на Бен-Йеддера.
  • 32'
    Гости аккуратно подержали мяч на чужой половине поля.
  • 31'
    Скардовелли справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Фол, нарушение
    30'
    Желсон на левом фланге атаки отмахнулся от Сильвы.
  • 29'
    Диоп справа заброс вперёд на ход Бен-Йеддеру исполнил слишком сильно.
  • 28'
    Карму на фланге не позволил добраться до мяча Кайо после паса Диопа вперёд.
  • 27'
    Кайо со штрафного навесил на Дисаси, который головой пробил почти по центру ворот. Матеус мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    26'
    Паулу Оливейра у центрального круга подтолкнул в спину Бен-Йеддера.
  • Угловой
    25'
    Следующая подача Кайо от углового флага нейтрализована Карму, который головой выбил мяч от ворот.
  • Угловой
    24'
    Кайо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 23'
    Прострел Скардовелли справа к воротам заблокировал Тормена.
  • 22'
    "Монако" катает мяч на своей половине поля. Хозяевам нужно забивать три гола, и нужно действовать активнее.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    РУИС!!! Руис слева сместился немного к центру и с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Мяч перед Нюбелем ударился о газон и залетел в сетку. Голкипер сыграл неудачно.
  • Фол, нарушение
    19'
    Паулу Оливейра на фланге подтолкнул в спину Бен-Йеддера.
  • 18'
    Навес Каштру справа в центр штрафной площади до партнёров не дошёл.
  • Угловой
    17'
    Рикарду Орта исполнил первый угловой удар в матче. Его навес в центр штрафной площади вынес Чуамени. Дальний удар Каштру получился выше ворот.
  • 16'
    Кайо слева исполнил неточный заброс вперёд на Бен-Йеддера. Мяч достался соперникам.
  • Фол, нарушение
    15'
    Чуамени на линии чужой штрафной площади ударил сзади по затылку Али Мохамеда.
  • 14'
    У Скардовелли навес справа к воротам получился низким и соперники мяч перехватили.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лукас в центральном круге отмахнулся от Каштру.
  • 12'
    Команда из Монако постепенно обозначает своё преимущество в центре поля, но впереди у хозяев сыграть остро не получается.
  • 10'
    Навес Фолланда слева к воротам соперники перехватили.
  • 9'
    Кайо на своём фланге настиг Каштру, но отобрать мяч у Ендре не сумел.
  • 8'
    Лукас со штрафного с тридцати одного метра пробил в левый угол. Матеус аккуратно отбил мяч и забрал его в руки.
  • 7'
    Диоп сильно сделал пас направо, и Скардовелли догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • 6'
    Желсон слева от угла штрафной площади не попал в дальнюю "девятку".
  • 5'
    У Кайо слева не прошёл заброс вперёд. Португальцы перехватили мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Бен-Йеддер на правом фланге атаки подтолкнул в спину Тормену.
  • Опасный момент
    3'
    Рикарду Орта с восемнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белых футболках и красных трусах, "Брага" - в жёлтых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
  • Второй тайм
  • 46'
    Брага контролирует мяч.
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Брага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Брага контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Брага имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Монако: 63%, Брага: 37%.
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Кайо Энрике из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 46'
    Опасность! Желсон Мартинш из команды Монако отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Монако контролирует мяч.
  • 45'
    Брага контролирует мяч.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Бен-Йеддер Виссам. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Бадьяшиль Бенуа делает длинную передачу вперед
  • 45'
    Контроль мяча: Монако: 62%, Брага: 38%.
  • 44'
    Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Брага контролирует мяч.
  • 44'
    Игрок Фолланд Кевин из команды Монако неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 44'
    Бадьяшиль Бенуа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Монако пытается что-то создать.
  • 43'
    Карму Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Монако пытается что-то создать.
  • 43'
    Брага пытается что-то создать.
  • 42'
    Монако контролирует мяч.
  • 42'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Гомес Родриго II из команды Брага навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 42'
    Брага пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    40'
    Лукас Жан из команды Монако получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    40'
    Лукас Жан из команды Монако опасно и грубо сыграл. Орта Андре пострадал.
  • 40'
    Монако контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Монако: 63%, Брага: 37%.
  • 39'
    Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Брага контролирует мяч.
  • 39'
    Матеус Лима взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Чуамени Орельен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Монако пытается что-то создать.
  • 38'
    Монако контролирует мяч.
  • 38'
    Брага контролирует мяч.
  • 38'
    Матеус Лима взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Монако пытается что-то создать.
  • 37'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Шанс! Каштру Андре из команды Брага пробил головой, но мимо
  • 37'
    Орта Андре из команды Брага отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Брага пытается что-то создать.
  • 36'
    Руис Абель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Вандерсон из команды Монако подал угловой слева.
  • 35'
    Матеус отбил мяч на угловой после удара Бен-Йеддер Виссам из штрафной площади.
  • 35'
    Плохо сыграл Карму Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Чуамени Орельен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Фабиано Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Дисаси Аксель из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Контроль мяча: Монако: 64%, Брага: 36%.
  • 34'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Монако пытается что-то создать.
  • 34'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Брага выполняет удар от ворот.
  • 34'
    Шанс! Чуамени Орельен из команды Монако пробил головой, но мимо
  • Угловой
    34'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 33'
    Фолланд Кевин нанес удар головой, но Матеус перевел мяч на угловой!
  • 33'
    Кайо Энрике из команды Монако делает отличный кросс...
  • 33'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Монако пытается что-то создать.
  • 32'
    Монако контролирует мяч.
  • 32'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Отличный пас сделал Карму Давид из команды Брага. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 31'
    Брага пытается что-то создать.
  • 31'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 31'
    Опасность! Кайо Энрике из команды Монако отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 31'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Монако контролирует мяч.
  • 30'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Контроль мяча: Монако: 73%, Брага: 27%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Желсон Мартинш из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Фабиано Силва заработал фол
  • 29'
    Монако пытается что-то создать.
  • 29'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Диоп Софьян из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 28'
    Удар от ворот произведет Брага
  • 28'
    Кайо Энрике из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Монако пытается что-то создать.
  • 27'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Брага выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Отличный пас сделал Диоп Софьян из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 26'
    Монако контролирует мяч.
  • 26'
    Бадьяшиль Бенуа из команды Монако четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 26'
    Брага контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Монако: 66%, Брага: 34%.
  • 25'
    Дисаси Аксель нанес удар головой, но Матеус спокойно отбил мяч.
  • 25'
    Кайо Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Паулу Оливейра наказан за толчок Бен-Йеддер Виссам
  • 24'
    Монако контролирует мяч.
  • 24'
    Брага выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Лукас Жан из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Карму Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 23'
    Руис Абель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 23'
    Гомес Родриго II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Вандерсон из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Монако пытается что-то создать.
  • 22'
    Монако контролирует мяч.
  • 22'
    Брага контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    22'
    Лукас Жан возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лукас Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Лукас Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Монако: 66%, Брага: 34%.
  • 19'
    Команда Брага забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Руис Абель из команды Брага забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 19'
    Александр Нюбель не дал случится голу! Каштру Андре должен был забивать, но Александр Нюбель сделал отличный сейв
  • 19'
    Брага идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Карму Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Вандерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья свистит. Паулу Оливейра атаковал сзади соперника. Это Бен-Йеддер Виссам заработал своей команде штрафной
  • 18'
    Монако контролирует мяч.
  • 18'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Шанс! Орта Рикарду из команды Брага пробил головой, но мимо
  • 18'
    Орта Андре из команды Брага отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Брага пытается что-то создать.
  • 17'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Орта Андре не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Орта Рикарду из команды Брага подал угловой справа.
  • 16'
    Орта Андре мяч отрикошетил от ворот
  • 16'
    Брага пытается что-то создать.
  • 16'
    Карму Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Чуамени Орельен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Монако контролирует мяч.
  • 16'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Чуамени Орельен наказан за толчок Али Мохамед Альмоатасембеллах
  • 15'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Монако: 65%, Брага: 35%.
  • 14'
    Монако контролирует мяч.
  • 14'
    Кайо Энрике из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 14'
    Фолланд Кевин из команды Монако сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 14'
    Тормена Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Монако пытается что-то создать.
  • 13'
    Монако контролирует мяч.
  • 13'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Игрок Гомес Родриго II из команды Брага неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 13'
    Тормена Витор делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Брага пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лукас Жан из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Каштру Андре заработал фол
  • 12'
    Монако контролирует мяч.
  • 11'
    Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брага пытается что-то создать.
  • 10'
    Карму Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Фолланд Кевин из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Монако пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Монако: 71%, Брага: 29%.
  • 10'
    Брага контролирует мяч.
  • 9'
    Монако контролирует мяч.
  • 9'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Орта Андре из команды Брага отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Брага пытается что-то создать.
  • 8'
    Монако контролирует мяч.
  • 8'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Лукас Жан бьет со штрафного в створ, но Матеус держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Желсон Мартинш, его свалил Али Мохамед Альмоатасембеллах.
  • 7'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Монако пытается что-то создать.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брага
  • 5'
    Желсон Мартинш не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Монако пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 78%, Брага: 22%.
  • 4'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Гомес Родриго II из команды Брага навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 4'
    Брага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Бен-Йеддер Виссам атаковал сзади соперника. Это Карму Давид заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • 3'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Орта Рикарду нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брага выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Монако пытается что-то создать.
  • 1'
    Монако контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Монако 0:1 Брага

Исход игры
Монако
83.2% (109)
Ничья
12.2% (16)
Брага
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
2:1 Монако
37.4% (49)
1:0 Монако
18.3% (24)
2:0 Монако
16.8% (22)
1:1 Ничья
11.5% (15)
1:2 Брага
1.5% (2)
3:0 Монако
1.5% (2)
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