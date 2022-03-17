Второй тайм в Монако!

У Бен-Йеддера справа не получился прострел в касание к воротам. Тормена перехватил мяч.

Бадьяшиль сделал заброс вперёд к линии штрафной площади. Бен-Йеддер попытался в касание послать мяч над голкипером, но его удар получился слабым.

44' Диоп слева сделал заброс к воротам, где защитники "Браги" не позволили вверху сыграть Фолланду.

43' Андре Орта слева навесил к дальней штанге, где никто из партнёров по мячу не попал.

42' Лукас у центрального круга прыгнул в ноги Андре Орте и получил жёлтую. карточку.

41' Скардовелли справа сделал длинный заброс к дальней штанге. Матеус выдвинулся из ворот и забрал мяч в руки.

40' Андре Орта слева навесил на Каштру, который головой пробил выше ворот.

39' Португальцы решили подержать мяч на чужой половине поля, давая передышку обороне.

38' Кайо от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

37' Бен-Йеддер слева в штрафной площади среагировал на отскок и сразу пробил в ближний верхний угол ворот. Матеус сумел отбить мяч.

36' Заброс Дисаси в штрафную площадь прервал Али Мохамед.

35' Кайо от углового флага навесил на Чуамени, который головой пробил выше ворот.

34' Кайо слева навесил на дальнюю штангу, где Диоп головой пробил в нижний угол ворот. Матеус в прыжке смог отбить мяч.

33' Чуамени по центру пробросил мяч на Лукаса, у которого на линии штрафной площади не прошёл пас пяткой на Бен-Йеддера.

32' Гости аккуратно подержали мяч на чужой половине поля.

31' Скардовелли справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

30' Желсон на левом фланге атаки отмахнулся от Сильвы.

29' Диоп справа заброс вперёд на ход Бен-Йеддеру исполнил слишком сильно.

28' Карму на фланге не позволил добраться до мяча Кайо после паса Диопа вперёд.

27' Кайо со штрафного навесил на Дисаси, который головой пробил почти по центру ворот. Матеус мяч поймал.

26' Паулу Оливейра у центрального круга подтолкнул в спину Бен-Йеддера.

25' Следующая подача Кайо от углового флага нейтрализована Карму, который головой выбил мяч от ворот.

24' Кайо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

23' Прострел Скардовелли справа к воротам заблокировал Тормена.

22' "Монако" катает мяч на своей половине поля. Хозяевам нужно забивать три гола, и нужно действовать активнее.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

РУИС!!! Руис слева сместился немного к центру и с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Мяч перед Нюбелем ударился о газон и залетел в сетку. Голкипер сыграл неудачно.

19' Паулу Оливейра на фланге подтолкнул в спину Бен-Йеддера.

18' Навес Каштру справа в центр штрафной площади до партнёров не дошёл.

17' Рикарду Орта исполнил первый угловой удар в матче. Его навес в центр штрафной площади вынес Чуамени. Дальний удар Каштру получился выше ворот.

16' Кайо слева исполнил неточный заброс вперёд на Бен-Йеддера. Мяч достался соперникам.

15' Чуамени на линии чужой штрафной площади ударил сзади по затылку Али Мохамеда.

14' У Скардовелли навес справа к воротам получился низким и соперники мяч перехватили.

13' Лукас в центральном круге отмахнулся от Каштру.

12' Команда из Монако постепенно обозначает своё преимущество в центре поля, но впереди у хозяев сыграть остро не получается.

10' Навес Фолланда слева к воротам соперники перехватили.

9' Кайо на своём фланге настиг Каштру, но отобрать мяч у Ендре не сумел.

8' Лукас со штрафного с тридцати одного метра пробил в левый угол. Матеус аккуратно отбил мяч и забрал его в руки.

7' Диоп сильно сделал пас направо, и Скардовелли догнал мяч уже за боковой линией поля.

6' Желсон слева от угла штрафной площади не попал в дальнюю "девятку".

5' У Кайо слева не прошёл заброс вперёд. Португальцы перехватили мяч.

4' Бен-Йеддер на правом фланге атаки подтолкнул в спину Тормену.

3' Рикарду Орта с восемнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

2' "Монако" играет в красно-белых футболках и красных трусах, "Брага" - в жёлтых футболках и белых трусах.