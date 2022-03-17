Лига Европы 2021-2022
0:1
19' ГолРуис Абель
40' Желтая карточкаЛукас Жан
Ход матча
19'
0:1
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
16
Карму
Давид
88
Каштру
Андре
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
-
38 Оку ИлланЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
-
96 Фале МигелНападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Брага
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолланд Кевин
|2
|0.25
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|Дисаси Аксель
|1
|0.13
|Дьятта Крепен
|1
|0.13
|Боаду Мирон
|1
|0.13
|Фофана Юссуф
|1
|0.13
|Головин Александр
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|6 (2)
|0.6
|Орта Рикарду
|4
|0.4
|Медейруш Юри
|2
|0.2
|Руис Абель
|2
|0.2
|Гонсалес Марио
|1
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.1
|Оливейра Витор
|1
|0.1
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Головин Александр
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Фофана Юссуф
|0
|1
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Диогу
|3
|0
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
75%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3
Брага
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0
Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
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— ?
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— ?
Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 0:1 Брага
Исход игры
Монако
83.2% (109)
Ничья
12.2% (16)
Брага
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
2:1 Монако
37.4% (49)
1:0 Монако
18.3% (24)
2:0 Монако
16.8% (22)
1:1 Ничья
11.5% (15)
1:2 Брага
1.5% (2)
3:0 Монако
1.5% (2)
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