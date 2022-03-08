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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Брага
Прогнозы 45
Монако 91.1% (41)
X 6.7% (3)
Брага 2.2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Брага
1.58
4.48
6.23
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Монако
Брага

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 2 0.29
Диоп Софьян 1 0.14
Дисаси Аксель 1 0.14
Дьятта Крепен 1 0.14
Боаду Мирон 1 0.14
Фофана Юссуф 1 0.14
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (2) 0.67
Орта Рикарду 4 0.44
Медейруш Юри 2 0.22
Гонсалес Марио 1 0.11
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.11
Руис Абель 1 0.11
Оливейра Витор 1 0.11
Сильва Фабиано 0 0
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марипан Гильермо 3 0
Головин Александр 2 0
Фофана Юссуф 0 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Фолланд Кевин 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Диогу 3 0
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Моура Франсишку 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Карму Давид 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
75%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3
Брага
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0
Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 45
    Монако 91.1% (41)
    X 6.7% (3)
    Брага 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Брага
    1.58
    4.48
    6.23
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Монако - Брага

    Исход игры
    Монако
    91.1% (41)
    Ничья
    6.7% (3)
    Брага
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    46.7% (21)
    2:0 Монако
    20% (9)
    1:0 Монако
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
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