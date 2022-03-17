Лига конференций 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:0
35' Не забитый пенальтиАрит Амин
Ход матча
35'
0:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
35 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Миллар ЛиамПолузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гуйе ПапПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Базель
Марсель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|5 (2)
|0.63
|Ланг Михаэль
|2
|0.25
|Касами Пайтим
|2
|0.25
|Жегрова Эдон
|2
|0.25
|Миллар Лиам
|2
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.13
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.13
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|1
|Пайе Димитри
|1
|0.25
|Гуйе Пап
|1
|0.25
|Гендузи Маттео
|1
|0.25
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.25
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2
Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1
Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Базель 0:0 Марсель
Исход игры
Базель
22.3% (27)
Ничья
43% (52)
Марсель
34.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:2 Марсель
23.1% (28)
2:1 Базель
12.4% (15)
0:1 Марсель
5.8% (7)
1:0 Базель
4.1% (5)
2:0 Базель
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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