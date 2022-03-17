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Лига конференций 2021-2022

Базель
0:0
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
0:0
35' Не забитый пенальти
Арит Амин

Ход матча

35'
0:0
Арит Амин
Прогнозы 121
Базель 22.3% (27)
X 43% (52)
Марсель 34.7% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Марсель
3.58
3.98
2.13
Все Коэффициенты
Новости
Базель
Марсель

История личных встреч

Базель
Марсель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 5 (2) 0.63
Ланг Михаэль 2 0.25
Касами Пайтим 2 0.25
Жегрова Эдон 2 0.25
Миллар Лиам 2 0.25
Ндой Дан 1 0.13
Эспозито Себастьяно 1 0.13
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 1
Пайе Димитри 1 0.25
Гуйе Пап 1 0.25
Гендузи Маттео 1 0.25
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.25

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2
Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1
Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0
1/8 финала
0 Витесс
1 Рома
2 Партизан
5 Фейеноорд
1 ПАОК
0 Гент
4 Славия Прага
1 ЛАСК
2 Марсель
1 Базель
4 ПСВ
4 Копенгаген
2 Будё-Глимт
1 АЗ Алкмаар
2 Лестер
0 Ренн
1/4 финала
?
?
?
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?
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • 45'
    Юндер подал угловой на ближнюю штангу, и мяч выбил футболист "Базеля".
  • Угловой
    45'
    Луан Перес навесил с игры с левого фланга, и мяч вынес игрок хозяев. Затем Гуйе попытался пробить по воротам и заработал корнер.
  • Угловой
    45'
    "Марсель" распорядится угловым с левого фланга.
  • Дополнительное время
    45'
    + 2 минуты.
  • 45'
    Чалов попробовал откликнуться на подачу Пельмара с левого края, но не выиграл верх у соперника.
  • 44'
    Манданда без каких-либо проблем забрал подачу соперника.
  • 42'
    "Марсель" активнее действует в атаке. Он хочет всё-таки выиграть первый тайм, несмотря на незабитый пенальти.
  • 41'
    "Базель" держит мяч на своей половине поля.
  • 40'
    Марсельцы отобрали мяч в центре поля, но не сумели ввести его в чужую штрафную.
  • 39'
    Линднер вышел за пределы штрафной и выбил мяч далеко в поле, хотя мог бы оставить его партнёру-защитнику.
  • Желтая карточка
    37'
    Сампаоли получил жёлтую карточку. Он хотел предупреждения для игрока "Базеля", но получил его сам.
  • 37'
    Арит Амин подал корнер, и последовал неопасный удар головой, мячом овладел Линднер.
  • Угловой
    36'
    Второй угловой подряд исполнят марсельцы, теперь с левого фланга.
  • Угловой
    36'
    "Марсель" не унывает, идёт вперёд и зарабатывает корнер.
  • Не забитый пенальти
    35'
    Амин Арит не реализовал пенальти, пробив низом в левую часть створа. Линднер отбил перед собой, а Бакамбу на добивании послал мяч выше ворот.
  • Желтая карточка
    33'
    Бургер получил за своё нарушение жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти в ворота "Базеля"! Амин Арит выбежал один на один с Линднером, и Бургер сзади сбил его в подкате.
  • 33'
    Эспозито навесил со стандарта, ничего опасного у ворот "Марселя" не произошло.
  • Фол, нарушение
    32'
    Хозяева подадут штрафной с правого фланга.
  • 31'
    Чалов подцепил мяч в чужой штрафной, но защитник гостей всё-таки оттеснил его.
  • 30'
    "Марсель" позиционно атакует, "Базель" прессингует. 
  • 29'
    Пельмар пошёл в рискованный подкат против Юндера, но сыграл в мяч.
  • 28'
    Джака плотно пробил низом из правой части штрафной - Манданда чётко взял мяч в руки.
  • Угловой
    26'
    Бакамбу получил пас от Гуйе и дважды пробил в ближний угол с правого полуфланга со средней дистанции - оба удара отразил Линднер. Дальше марсельцы не создали остроту с углового.
  • Желтая карточка
    25'
    Чалов сфолил в центре поля против Гендузи и получил жёлтую карточку.
  • Судья
    25'
    Эспозито упал в чужой штрафной после контакта с Луаном Пересом. Пенальти нет.
  • Угловой
    25'
    Хозяева подали угловой с правого края на ближнюю штангу, гости вынесли мяч в аут.
  • 23'
    "Базель" в последние минут 10-15 играет скорее первым номером, в отличие от стартового отрезка.
  • Травма, повреждение
    22'
    Джака получает медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    21'
    Гендузи в середине поля отправил на газон Джаку.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ндой уронил Салиба около чужой штрафной.
  • 20'
    Манданда отразил удар со средней дистанции.
  • 20'
    Ндой простреливал с правого фланга, но Салиба не позволил мячу добраться до Чалова.
  • 19'
    "Базель" позиционно владеет мячом в центре поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Ндой затолкал Амина в атаке на правом фланге.
  • 17'
    Линднер поймал неопасный заброс визитёров из глубины поля.
  • 16'
    Лирола не смог предотвратить уход мяча в аут, из которого его ввёл в игру Тавареш. Эта ситуация произошла на половине поля "Марселя".
  • 15'
    Марсельский кипер хорошо сыграл на выходе и поймал подачу соперника с корнера.
  • Угловой
    14'
    Миллар с подбора ударил с левого полуфланга в ближний угол - Манданда парировал, мяч ушёл на новый угловой.
  • Угловой
    14'
    Контратаку "Базеля" прервал Салиба, головой вынесший мяч на корнер. 
  • Угловой
    13'
    Гости катали мяч около чужой штрафной и в конце концов заработали угловой, поскольку Пельмар выбил сферу за лицевую.
  • 12'
    "Базель" не стремится установить контроль над мячом.
  • 11'
    Ндой неудачно подработал на правом полуфланге подачу Миллара с левого края, мяч ушёл за лицевую.
  • 9'
    Дальний удар гостей - Линднер вступает в дело и вытаскивает мяч из правого нижнего от себя угла.
  • 8'
    Начало матча получается относительно спокойным.
  • Фол, нарушение
    7'
    Марсельцы дважды мелко сфолили на чужой половине в течение минуты.
  • 6'
    Чалов отработал возле центральной линии, однако сделал неточный короткий заброс на Бургера.
  • Фол, нарушение
    5'
    Джака совершил небольшой фол в середине поля.
  • 4'
    "Базель" поучаствовал в атаке с правофланговым навесом, создать опасный момент у хозяев не получилось.
  • 3'
    Юндер отдавал проникающий пас на Бакамбу, но сделал слишком сильную передачу, мяч легко достался Линднеру.
  • Фол, нарушение
    2'
    Пайе толкнул Эспозито впереди на правом фланге возле углового флага.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Арит Амин пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    34'
    Бургер Ваутер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Чалов Фёдор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Базель 0:0 Марсель

Исход игры
Базель
22.3% (27)
Ничья
43% (52)
Марсель
34.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:2 Марсель
23.1% (28)
2:1 Базель
12.4% (15)
0:1 Марсель
5.8% (7)
1:0 Базель
4.1% (5)
2:0 Базель
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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