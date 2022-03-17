Луан Перес навесил с игры с левого фланга, и мяч вынес игрок хозяев. Затем Гуйе попытался пробить по воротам и заработал корнер.

Юндер подал угловой на ближнюю штангу, и мяч выбил футболист "Базеля".

45' Чалов попробовал откликнуться на подачу Пельмара с левого края, но не выиграл верх у соперника.

44' Манданда без каких-либо проблем забрал подачу соперника.

42' "Марсель" активнее действует в атаке. Он хочет всё-таки выиграть первый тайм, несмотря на незабитый пенальти.

41' "Базель" держит мяч на своей половине поля.

40' Марсельцы отобрали мяч в центре поля, но не сумели ввести его в чужую штрафную.

39' Линднер вышел за пределы штрафной и выбил мяч далеко в поле, хотя мог бы оставить его партнёру-защитнику.

37' Сампаоли получил жёлтую карточку. Он хотел предупреждения для игрока "Базеля", но получил его сам.

37' Арит Амин подал корнер, и последовал неопасный удар головой, мячом овладел Линднер.

36' Второй угловой подряд исполнят марсельцы, теперь с левого фланга.

36' "Марсель" не унывает, идёт вперёд и зарабатывает корнер.

35' Амин Арит не реализовал пенальти, пробив низом в левую часть створа. Линднер отбил перед собой, а Бакамбу на добивании послал мяч выше ворот.

33' Бургер получил за своё нарушение жёлтую карточку.

33' Пенальти в ворота "Базеля"! Амин Арит выбежал один на один с Линднером, и Бургер сзади сбил его в подкате.

33' Эспозито навесил со стандарта, ничего опасного у ворот "Марселя" не произошло.

32' Хозяева подадут штрафной с правого фланга.

31' Чалов подцепил мяч в чужой штрафной, но защитник гостей всё-таки оттеснил его.

30' "Марсель" позиционно атакует, "Базель" прессингует.

29' Пельмар пошёл в рискованный подкат против Юндера, но сыграл в мяч.

28' Джака плотно пробил низом из правой части штрафной - Манданда чётко взял мяч в руки.

26' Бакамбу получил пас от Гуйе и дважды пробил в ближний угол с правого полуфланга со средней дистанции - оба удара отразил Линднер. Дальше марсельцы не создали остроту с углового.

25' Чалов сфолил в центре поля против Гендузи и получил жёлтую карточку.

25' Эспозито упал в чужой штрафной после контакта с Луаном Пересом. Пенальти нет.

25' Хозяева подали угловой с правого края на ближнюю штангу, гости вынесли мяч в аут.

23' "Базель" в последние минут 10-15 играет скорее первым номером, в отличие от стартового отрезка.

22' Джака получает медицинскую помощь.

21' Гендузи в середине поля отправил на газон Джаку.

20' Ндой уронил Салиба около чужой штрафной.

20' Манданда отразил удар со средней дистанции.

20' Ндой простреливал с правого фланга, но Салиба не позволил мячу добраться до Чалова.

19' "Базель" позиционно владеет мячом в центре поля.

18' Ндой затолкал Амина в атаке на правом фланге.

17' Линднер поймал неопасный заброс визитёров из глубины поля.

16' Лирола не смог предотвратить уход мяча в аут, из которого его ввёл в игру Тавареш. Эта ситуация произошла на половине поля "Марселя".

15' Марсельский кипер хорошо сыграл на выходе и поймал подачу соперника с корнера.

14' Миллар с подбора ударил с левого полуфланга в ближний угол - Манданда парировал, мяч ушёл на новый угловой.

14' Контратаку "Базеля" прервал Салиба, головой вынесший мяч на корнер.

13' Гости катали мяч около чужой штрафной и в конце концов заработали угловой, поскольку Пельмар выбил сферу за лицевую.

12' "Базель" не стремится установить контроль над мячом.

11' Ндой неудачно подработал на правом полуфланге подачу Миллара с левого края, мяч ушёл за лицевую.

9' Дальний удар гостей - Линднер вступает в дело и вытаскивает мяч из правого нижнего от себя угла.

8' Начало матча получается относительно спокойным.

7' Марсельцы дважды мелко сфолили на чужой половине в течение минуты.

6' Чалов отработал возле центральной линии, однако сделал неточный короткий заброс на Бургера.

5' Джака совершил небольшой фол в середине поля.

4' "Базель" поучаствовал в атаке с правофланговым навесом, создать опасный момент у хозяев не получилось.

3' Юндер отдавал проникающий пас на Бакамбу, но сделал слишком сильную передачу, мяч легко достался Линднеру.

2' Пайе толкнул Эспозито впереди на правом фланге возле углового флага.