Лига Европы 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Райко Митич
1:0
10' ГолИванич Мирко
16' Желтая карточкаСтанкович Деян
Ход матча
10'
1:0
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
82
Борян
Милан
35
Саного
Секу
23
Родич
Милан
26
Балогун
Леон
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
14
Кент
Райан
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
-
23 Родич МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кинг ЛеонЗащитник
-
24 Офобор НамдиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
19 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Црвена Звезда
Глазго Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|3
|0.38
|Катай Александар
|2 (2)
|0.25
|Канга Каку
|1
|0.13
|Родич Милан
|1
|0.13
|Дьони Лои
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|4 (3)
|0.4
|Морелос Альфредо
|4
|0.4
|Балогун Леон
|2
|0.2
|Хаджи Янис
|1
|0.1
|Руф Кемар
|1
|0.1
|Ландстрем Джон
|1
|0.1
|Райт Скотт
|1
|0.1
|Кент Райан
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Арибо Джо
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Дегенек Милош
|1
|1
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0
|Крстичич Ненад
|2
|0
|Катай Александар
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Эракович Страхиня
|2
|0
|Станкович Деян
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Родич Милан
|1
|0
|Саного Секу
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Металац - Црвена Звезда 1:2 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3
Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Црвена Звезда 1:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Црвена Звезда
46.4% (58)
Ничья
32% (40)
Глазго Рейнджерс
21.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
27.2% (34)
1:1 Ничья
26.4% (33)
1:0 Црвена Звезда
13.6% (17)
1:2 Глазго Рейнджерс
12% (15)
0:1 Глазго Рейнджерс
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:0 Црвена Звезда
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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