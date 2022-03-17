Но данная осада ни к чему не приводит!

Классно ворвался в штрафную левый защитник гостей, но его дриблинг был прерван.

Судья отправляет команды в раздевалку! Давайте и мы отдохнём!

Теперь опасно у ворот Макгрегора! Удар издали еле-еле отбивает ветеран!

40' У "Црвены" проблема с тем же аспектом. Если бы отдал мяч игрок чуть поточнее, то был бы опасный удар!

39' Классно катали у штрафной мяч шотландцы, но финальный пас под удар оказался не самым точным.

38' Пробивал с линии штрафной Морелос, но с трудом можно назвать это ударом, ведь мяч еле-еле долетел до ворот!

37' Предпочитают команды, как кажется, завершить первый тайм с таким же счётом.

35' Обе подачи с углового от сербов не приводят к опасному моменту.

34' Классную комбинацию разыграли сербы, но финальный удар головой не дал нанести защитник гостей!

32' Фолит в центре поля серб, после чего не всё гладко сказывается для игрока "Рейнджерс".

31' Таверньер никуда не спешит, подыскивая наилучший вариант для передачи с аута.

30' Вот это столкновение! Радует, что сразу же продолжили игру футболисты!

29' Не получается подача у Омойджуфано! А были ведь варианты!

28' Очень быстро пробежал по флангу Кент, но сумел он лишь не упустить мяч за лицевую, выбив в аут.

27' Третий удар с острого угла нанёс Морелос, но и тут не удалось переиграть сербского голкипера!

26' Угловой приводит к позиционной атаке "Рейнджерс", которую фолом прерывает Канга.

25' Травму получает Павков, но быстро встаёт игрок хозяев.

23' А вот это намного опаснее! Скидка игрока сербской команды привела к выходу один на один, но мимо пробил форвард!

22' Вновь искал момент колумбиец Морелос, но мимо он пробил!

21' "Црвена" владеет мячом 52% времени, а "Рейнджерс" - 47.

20' Сложно переиграть шотландцев на втором этаже! Грамотно действуют они в обороне.

19' А вот и нет! Опасно пробивает нападающий "Црвены", но Макгрегор вытаскивает удар головой!

17' Такое ощущение, что гол на первых минутах был лишь нелепой оплошностью обороны. Сейчас выглядит она очень солидно.

16' Решили потянуть время шотландцы.

15' Жёлтую карточку получает главный тренер Станкович за споры с судьёй!

14' Заметно желание сербов отличиться во второй раз, но оборона гостей не даёт сбыться надеждам.

12' Напоминаю, что счёт в серии стал 1:3. Ведёт на данный момент в общем зачёте "Рейнджерс"

11' Опасно у ворот шотландцев! Очередная контратака хозяев привела к удару по воротам Макгрегора, но опытный кипер спас свою команду!

10' Теперь уже сербы воодушевились, перехватив инициативу!

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает "Црвена Звезда"! Иванич откликнулся на навес с углового, а потом неотразимо пробил по воротам! 1:0!

7' То одна команда владеет мячом, то другая перехватывает снаряд.

6' В классную контратаку убежали хозяева, но Балоган классно разобрался и вынес мяч из штрафной.

5' А вот и первый удар! Неплохо пробил Морелос из-за штрафной, но не дремал вратарь "Црвены".

4' Активно идут в атаку шотландцы. Много времени проводят они на половине поля хозяев.

3' Видно, что очень паникуют сербы у себя дома.

2' Ну, а сама подача оказалась не слишком опасной.

2' Сразу же летит в прессинг команда гостей, зарабатывая угловой!