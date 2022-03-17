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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
1:0
Перерыв

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
10' Гол
Иванич Мирко
16' Желтая карточка
Станкович Деян

Ход матча

10'
Иванич Мирко
(Канга Каку)
1:0
16'
Станкович Деян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 125
Црвена Звезда 46.4% (58)
X 32% (40)
Глазго Рейнджерс 21.6% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.33
3.64
3.24
Все Коэффициенты
Новости
82
Борян
Милан
24
Пиччини
Кристиано
15
Драгович
Александр
25
Эракович
Страхиня
10
Катай
Александар
4
Иванич
Мирко
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
23
Родич
Милан
99
Омойджуфано
Охи
9
Павков
Милан
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
3
Угелумба
Кэлвин
4
Ландстрем
Джон
8
Джек
Райан
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
14
Кент
Райан
20
Морелос
Альфредо
Црвена Звезда
3-5-2
Глазго Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Црвена Звезда
Глазго Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 3 0.38
Катай Александар 2 (2) 0.25
Канга Каку 1 0.13
Родич Милан 1 0.13
Дьони Лои 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 4 (3) 0.4
Морелос Альфредо 4 0.4
Балогун Леон 2 0.2
Хаджи Янис 1 0.1
Руф Кемар 1 0.1
Ландстрем Джон 1 0.1
Райт Скотт 1 0.1
Кент Райан 0 0
Камара Глен 0 0
Арибо Джо 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Дегенек Милош 1 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0
Крстичич Ненад 2 0
Катай Александар 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Эракович Страхиня 2 0
Станкович Деян 1 0
Драгович Александр 1 0
Родич Милан 1 0
Саного Секу 1 0
Канга Каку 1 0
Дьони Лои 1 0
Гаич Милан II 1 0
Petar Stanic 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Джек Райан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Металац - Црвена Звезда 1:2 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3
Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Теперь опасно у ворот Макгрегора! Удар издали еле-еле отбивает ветеран!
  • Перерыв
    45'
    Судья отправляет команды в раздевалку! Давайте и мы отдохнём!
  • 44'
    Классно ворвался в штрафную левый защитник гостей, но его дриблинг был прерван.
  • 42'
    Но данная осада ни к чему не приводит!
  • 41'
    Штурм организует "Звезда" под перерыв.
  • 40'
    У "Црвены" проблема с тем же аспектом. Если бы отдал мяч игрок чуть поточнее, то был бы опасный удар!
  • 39'
    Классно катали у штрафной мяч шотландцы, но финальный пас под удар оказался не самым точным.
  • 38'
    Пробивал с линии штрафной Морелос, но с трудом можно назвать это ударом, ведь мяч еле-еле долетел до ворот!
  • 37'
    Предпочитают команды, как кажется, завершить первый тайм с таким же счётом.
  • Угловой
    35'
    Обе подачи с углового от сербов не приводят к опасному моменту.
  • 34'
    Классную комбинацию разыграли сербы, но финальный удар головой не дал нанести защитник гостей!
  • Фол, нарушение
    32'
    Фолит в центре поля серб, после чего не всё гладко сказывается для игрока "Рейнджерс".
  • 31'
    Таверньер никуда не спешит, подыскивая наилучший вариант для передачи с аута.
  • 30'
    Вот это столкновение! Радует, что сразу же продолжили игру футболисты!
  • 29'
    Не получается подача у Омойджуфано! А были ведь варианты!
  • 28'
    Очень быстро пробежал по флангу Кент, но сумел он лишь не упустить мяч за лицевую, выбив в аут.
  • 27'
    Третий удар с острого угла нанёс Морелос, но и тут не удалось переиграть сербского голкипера!
  • Фол, нарушение
    26'
    Угловой приводит к позиционной атаке "Рейнджерс", которую фолом прерывает Канга.
  • Травма, повреждение
    25'
    Травму получает Павков, но быстро встаёт игрок хозяев.
  • Опасный момент
    23'
    А вот это намного опаснее! Скидка игрока сербской команды привела к выходу один на один, но мимо пробил форвард!
  • 22'
    Вновь искал момент колумбиец Морелос, но мимо он пробил!
  • 21'
    "Црвена" владеет мячом 52% времени, а "Рейнджерс" - 47.
  • Угловой
    20'
    Сложно переиграть шотландцев на втором этаже! Грамотно действуют они в обороне.
  • Опасный момент
    19'
    А вот и нет! Опасно пробивает нападающий "Црвены", но Макгрегор вытаскивает удар головой!
  • 17'
    Такое ощущение, что гол на первых минутах был лишь нелепой оплошностью обороны. Сейчас выглядит она очень солидно.
  • 16'
    Решили потянуть время шотландцы.
  • Желтая карточка
    15'
    Жёлтую карточку получает главный тренер Станкович за споры с судьёй!
  • 14'
    Заметно желание сербов отличиться во второй раз, но оборона гостей не даёт сбыться надеждам.
  • 12'
    Напоминаю, что счёт в серии стал 1:3. Ведёт на данный момент в общем зачёте "Рейнджерс"
  • Опасный момент
    11'
    Опасно у ворот шотландцев! Очередная контратака хозяев привела к удару по воротам Макгрегора, но опытный кипер спас свою команду!
  • 10'
    Теперь уже сербы воодушевились, перехватив инициативу!
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает "Црвена Звезда"! Иванич откликнулся на навес с углового, а потом неотразимо пробил по воротам! 1:0!
  • 7'
    То одна команда владеет мячом, то другая перехватывает снаряд.
  • 6'
    В классную контратаку убежали хозяева, но Балоган классно разобрался и вынес мяч из штрафной.
  • 5'
    А вот и первый удар! Неплохо пробил Морелос из-за штрафной, но не дремал вратарь "Црвены".
  • 4'
    Активно идут в атаку шотландцы. Много времени проводят они на половине поля хозяев.
  • 3'
    Видно, что очень паникуют сербы у себя дома. 
  • Угловой
    2'
    Ну, а сама подача оказалась не слишком опасной.
  • 2'
    Сразу же летит в прессинг команда гостей, зарабатывая угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Прогнозы на матч Црвена Звезда 1:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Црвена Звезда
46.4% (58)
Ничья
32% (40)
Глазго Рейнджерс
21.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
27.2% (34)
1:1 Ничья
26.4% (33)
1:0 Црвена Звезда
13.6% (17)
1:2 Глазго Рейнджерс
12% (15)
0:1 Глазго Рейнджерс
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:0 Црвена Звезда
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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