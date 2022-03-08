Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Райко Митич
История личных встреч
Црвена Звезда
Глазго Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|2
|0.29
|Катай Александар
|2 (2)
|0.29
|Канга Каку
|1
|0.14
|Родич Милан
|1
|0.14
|Дьони Лои
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|4 (3)
|0.44
|Морелос Альфредо
|4
|0.44
|Балогун Леон
|2
|0.22
|Хаджи Янис
|1
|0.11
|Руф Кемар
|1
|0.11
|Ландстрем Джон
|1
|0.11
|Райт Скотт
|1
|0.11
|Кент Райан
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Арибо Джо
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Дегенек Милош
|1
|1
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0
|Крстичич Ненад
|2
|0
|Катай Александар
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Эракович Страхиня
|2
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Родич Милан
|1
|0
|Саного Секу
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Металац - Црвена Звезда 1:2 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3
Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Црвена Звезда
46.3% (19)
Ничья
36.6% (15)
Глазго Рейнджерс
17.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
34.1% (14)
1:1 Ничья
26.8% (11)
1:2 Глазго Рейнджерс
9.8% (4)
1:0 Црвена Звезда
7.3% (3)
2:2 Ничья
4.9% (2)
0:0 Ничья
4.9% (2)
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