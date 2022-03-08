  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 41
Црвена Звезда 46.3% (19)
X 36.6% (15)
Глазго Рейнджерс 17.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.25
3.72
3.34
Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
Глазго Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 2 0.29
Катай Александар 2 (2) 0.29
Канга Каку 1 0.14
Родич Милан 1 0.14
Дьони Лои 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 4 (3) 0.44
Морелос Альфредо 4 0.44
Балогун Леон 2 0.22
Хаджи Янис 1 0.11
Руф Кемар 1 0.11
Ландстрем Джон 1 0.11
Райт Скотт 1 0.11
Кент Райан 0 0
Камара Глен 0 0
Арибо Джо 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Дегенек Милош 1 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0
Крстичич Ненад 2 0
Катай Александар 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Эракович Страхиня 2 0
Драгович Александр 1 0
Родич Милан 1 0
Саного Секу 1 0
Канга Каку 1 0
Дьони Лои 1 0
Гаич Милан II 1 0
Petar Stanic 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Джек Райан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Металац - Црвена Звезда 1:2 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:0 Вождовац - Црвена Звезда 0:3
Црвена Звезда - Партизан 2:0 Пролетер Нови-Сад - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 2:3 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 1:1 Брага - Црвена Звезда 1:1 Напредак - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Вождовац 1:0 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Лудогорец 1:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Црвена Звезда 46.3% (19)
    X 36.6% (15)
    Глазго Рейнджерс 17.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.25
    3.72
    3.34
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Црвена Звезда
    46.3% (19)
    Ничья
    36.6% (15)
    Глазго Рейнджерс
    17.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    34.1% (14)
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    9.8% (4)
    1:0 Црвена Звезда
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    0:0 Ничья
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     