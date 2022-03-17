Низом простреливал в штрафную с правого фланга Мауро, но вышел из ворот Йонссон и забрал мяч в руки.

Проникающий пас Дикс в штрафную исполнял на ход Биэлу, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

Дикс в центре поля откровенно грубо налетел на соперника сзади. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

43' Мягко пытался забросить Стаге в штрафную на Фалька, но тот проиграл верховую борьбу Тезе и не смог пробить.

42' Тонко отдавал пас вперед Лерагер на ход Йоханнессону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

41' Ворвался с фланга в штрафную соперника Гакпо, раскрутил финтом защитника и пробил по воротам, но хозяев от пропущенного гола выручила перекладина.

40' Сангаре в центре поля получил в подкате по ногам от Стаге. Штрафной удар исполнять будут игроки ПСВ.

38' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Марио Гётце! Удвоили свое преимущество голландцы. Убежал по левому флангу Макс и низом прострелил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитником Гётце и в касание вколотил снаряд уже в пустые ворота.

37' Прострелил в центр Стаге с левого фланга. Здесь пытался пробить Биэл, но проиграл борьбу за мяч Боскальи.

36' Откровенно грубо Гётце заехал прямой ногой в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

35' Сместился с правого фланга Гётце в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

33' Прорывался по флангу Гётце, но получил по ногам от Лерагера. Штрафной удар исполнять будут гости.

32' Макс на фланге в подкате снес Йоханнессона. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

31' Низом Гакпо прострелил в центр штрафной на Захави, но тот нарушил правила в борьбе против защитника.

30' После подачи с угла поля от Стаге пробивал головой с линии вратарской Анкерсен, но мяч полетел выше ворот.

29' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Сангаре на ход Гётце, но тому добраться до мяча не дал Вавро.

28' Прорывался Гакпо по флангу после заброса от Макса, но был сбит в подкате Анкерсоном. Штрафной удар исполнят голландцы.

27' С угла поля навесил на дальнюю штангу Гётце, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Анкерсен.

26' Зацепился за мяч в чужой штрафной Макс и пробил с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

26' С правого фланга навесил Гётце в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

25' Ушел по левой бровке Гакпо и прострелил в центр штрафной на Гётце, но перехватил снаряд в подкате Вавро.

24' "Копенгаген" сумел отодвинуть игру от своих ворот, но каких-то особых действий впереди не сумел.

23' Сейчас Гакпо прошёл вперёд с мячом, увидел своего партнёра, но не сумел сделать передачу.

21' Вавро в очередной раз выбил мяч из штрафной, не позволив развернуть вертушку своей атаки.

19' Игроки ПСВ заметно перестроили сейчас свою игру, взяли небольшую передышку.

18' Уильям Бовинг сделал проникающую передачу в штрафную, которую никто не смог замкнуть.

17' Вавро сейчас успел заблокировать удар соперника.

16' Упустивший своего игрока Стаге был вынужден нарушить правила на Захави. Арбитр немедленно дал свисток.

14' Хозяева поля пытаются наладить контроль над мячом, но получается это довольно скудно - не хватает размаха.

12' Йонссон сейчас сыграл на выходе, забрав мяч в руки.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эран Захави!!! Гётце сделал аккуратный пас на Захави, тот подработал сейчас себе мяч, после чего поразил ворота соперника.

9' Коди Гакпо подал угловой, Пеп Биэл выбил мяч подальше из своих ворот.

8' Гости пока полностью владеют инициативой, нет какого-то прессинга особого, но всё идёт к тому, что гостевая команда может забить.

7' Бойлесен сейчас выбил мяч из своей штрафной, не позволив соперникам развить успех.

5' Забрасывал в штрафную Стаге на ход Фальку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' По флангу забросил Мауро на ход Гакпо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

3' Мог убегать на ворота соперника Доан после заброса от Гётце, но вышел далеко из ворот Йонссон и вынес сферу в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.