Лига конференций 2021-2022
0:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Паркен
0:1
10' ГолЗахави Эран
0:2
38' ГолГётце Марио
Ход матча
10'
0:1
38'
0:2
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Копенгаген
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|4
|0.5
|Винд Жонас
|4 (2)
|0.5
|Лерагер Лукас
|2
|0.25
|Стаге Йенс
|2
|0.25
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.25
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.25
|Анкерсен Петер
|1
|0.13
|Бовинг Виллиам
|1
|0.13
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.75
|Захави Эран
|2
|0.5
|Гётце Марио
|1
|0.25
|Доан Рицу
|1
|0.25
|Вертессен Йорбе
|1
|0.25
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабара Камил
|0
|1
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
18
6
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
17%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Копенгаген 0:2 ПСВ
Исход игры
Копенгаген
15.4% (19)
Ничья
24.4% (30)
ПСВ
60.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
37.4% (46)
1:1 Ничья
21.1% (26)
2:1 Копенгаген
12.2% (15)
0:1 ПСВ
7.3% (9)
0:2 ПСВ
5.7% (7)
1:3 ПСВ
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 ПСВ
1.6% (2)
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