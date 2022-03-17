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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
0:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Захави Эран
0:2
38' Гол
Гётце Марио
47'

Ход матча

10'
0:1
Захави Эран
38'
0:2
Гётце Марио

Владение мячом

Прогнозы 123
Копенгаген 15.4% (19)
X 24.4% (30)
ПСВ 60.2% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
ПСВ
4.70
3.95
1.89
Все Коэффициенты
Новости
Копенгаген
ПСВ

История личных встреч

Копенгаген
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛК
4:4
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 4 0.5
Винд Жонас 4 (2) 0.5
Лерагер Лукас 2 0.25
Стаге Йенс 2 0.25
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.25
Хёйлунн Расмус 2 0.25
Анкерсен Петер 1 0.13
Бовинг Виллиам 1 0.13
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Захави Эран 2 0.5
Гётце Марио 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Вертессен Йорбе 1 0.25

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабара Камил 0 1
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
17%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1
1/8 финала
0 Витесс
1 Рома
2 Партизан
5 Фейеноорд
1 ПАОК
0 Гент
4 Славия Прага
1 ЛАСК
2 Марсель
1 Базель
4 ПСВ
4 Копенгаген
2 Будё-Глимт
1 АЗ Алкмаар
2 Лестер
0 Ренн
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Комфортное преимущество имеют гости!
  • Желтая карточка
    45'
    Дикс в центре поля откровенно грубо налетел на соперника сзади. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 45'
    Проникающий пас Дикс в штрафную исполнял на ход Биэлу, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 44'
    Низом простреливал в штрафную с правого фланга Мауро, но вышел из ворот Йонссон и забрал мяч в руки.
  • 43'
    Мягко пытался забросить Стаге в штрафную на Фалька, но тот проиграл верховую борьбу Тезе и не смог пробить.
  • 42'
    Тонко отдавал пас вперед Лерагер на ход Йоханнессону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • Опасный момент
    41'
    Ворвался с фланга в штрафную соперника Гакпо, раскрутил финтом защитника и пробил по воротам, но хозяев от пропущенного гола выручила перекладина.
  • 40'
    Сангаре в центре поля получил в подкате по ногам от Стаге. Штрафной удар исполнять будут игроки ПСВ.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Марио Гётце! Удвоили свое преимущество голландцы. Убежал по левому флангу Макс и низом прострелил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитником Гётце и в касание вколотил снаряд уже в пустые ворота.
  • 37'
    Прострелил в центр Стаге с левого фланга. Здесь пытался пробить Биэл, но проиграл борьбу за мяч Боскальи.
  • Желтая карточка
    36'
    Откровенно грубо Гётце заехал прямой ногой в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 35'
    Сместился с правого фланга Гётце в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник. 
  • 33'
    Прорывался по флангу Гётце, но получил по ногам от Лерагера. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 32'
    Макс на фланге в подкате снес Йоханнессона. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 31'
    Низом Гакпо прострелил в центр штрафной на Захави, но тот нарушил правила в борьбе против защитника.
  • 30'
    После подачи с угла поля от Стаге пробивал головой с линии вратарской Анкерсен, но мяч полетел выше ворот.
  • 29'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Сангаре на ход Гётце, но тому добраться до мяча не дал Вавро.
  • 28'
    Прорывался Гакпо по флангу после заброса от Макса, но был сбит в подкате Анкерсоном. Штрафной удар исполнят голландцы. 
  • 27'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Гётце, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Анкерсен.
  • Угловой
    26'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Макс и пробил с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 26'
    С правого фланга навесил Гётце в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 25'
    Ушел по левой бровке Гакпо и прострелил в центр штрафной на Гётце, но перехватил снаряд в подкате Вавро.
  • 24'
    "Копенгаген" сумел отодвинуть игру от своих ворот, но каких-то особых действий впереди не сумел. 
  • 23'
    Сейчас Гакпо прошёл вперёд с мячом, увидел своего партнёра, но не сумел сделать передачу.
  • 21'
    Вавро в очередной раз выбил мяч из штрафной, не позволив развернуть вертушку своей атаки. 
  • 19'
    Игроки ПСВ заметно перестроили сейчас свою игру, взяли небольшую передышку. 
  • 18'
    Уильям Бовинг сделал проникающую передачу в штрафную, которую никто не смог замкнуть.
  • 17'
    Вавро сейчас успел заблокировать удар соперника. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Упустивший своего игрока Стаге был вынужден нарушить правила на Захави. Арбитр немедленно дал свисток.
  • 14'
    Хозяева поля пытаются наладить контроль над мячом, но получается это довольно скудно - не хватает размаха.
  • 12'
    Йонссон сейчас сыграл на выходе, забрав мяч в руки. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эран Захави!!! Гётце сделал аккуратный пас на Захави, тот подработал сейчас себе мяч, после чего поразил ворота соперника.
  • 9'
    Коди Гакпо подал угловой, Пеп Биэл выбил мяч подальше из своих ворот.
  • 8'
    Гости пока полностью владеют инициативой, нет какого-то прессинга особого, но всё идёт к тому, что гостевая команда может забить.
  • 7'
    Бойлесен сейчас выбил мяч из своей штрафной, не позволив соперникам развить успех.
  • 5'
    Забрасывал в штрафную Стаге на ход Фальку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 4'
    По флангу забросил Мауро на ход Гакпо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 3'
    Мог убегать на ворота соперника Доан после заброса от Гётце, но вышел далеко из ворот Йонссон и вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Второй тайм
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Анкерсен Петер уходит с поля и его заменяет Elias Jelert Kristensen
  • 46'
    Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Хочолава Давид
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Копенгаген 0:2 ПСВ

Исход игры
Копенгаген
15.4% (19)
Ничья
24.4% (30)
ПСВ
60.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
37.4% (46)
1:1 Ничья
21.1% (26)
2:1 Копенгаген
12.2% (15)
0:1 ПСВ
7.3% (9)
0:2 ПСВ
5.7% (7)
1:3 ПСВ
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 ПСВ
1.6% (2)
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