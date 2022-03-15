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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
 
Позже

Стадион:
ПСВ
Прогнозы 57
Копенгаген 12.3% (7)
X 31.6% (18)
ПСВ 56.1% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
ПСВ
3.54
3.96
2.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Копенгаген
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛК
4:4
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 4 0.57
Винд Жонас 4 (2) 0.57
Лерагер Лукас 2 0.29
Стаге Йенс 2 0.29
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.29
Хёйлунн Расмус 2 0.29
Анкерсен Петер 1 0.14
Бовинг Виллиам 1 0.14
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 1
Захави Эран 1 0.33
Доан Рицу 1 0.33
Вертессен Йорбе 1 0.33

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабара Камил 0 1
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
17%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1
1/8 финала
0 Витесс
1 Рома
2 Партизан
5 Фейеноорд
1 ПАОК
0 Гент
4 Славия Прага
1 ЛАСК
2 Марсель
1 Базель
4 ПСВ
4 Копенгаген
2 Будё-Глимт
1 АЗ Алкмаар
2 Лестер
0 Ренн
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 1 день 4 часа 57 минут.

    Главный судья: Коллам Уилльям

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Копенгаген 12.3% (7)
    X 31.6% (18)
    ПСВ 56.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    ПСВ
    3.54
    3.96
    2.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Копенгаген - ПСВ

    Исход игры
    Копенгаген
    12.3% (7)
    Ничья
    31.6% (18)
    ПСВ
    56.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    33.3% (19)
    1:1 Ничья
    28.1% (16)
    2:1 Копенгаген
    10.5% (6)
    0:2 ПСВ
    10.5% (6)
    0:1 ПСВ
    8.8% (5)
    1:3 ПСВ
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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