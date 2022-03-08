Лига конференций 2021-2022
История личных встреч
Гент
ПАОК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кумс Свен
|2
|0.29
|Бруно Джанни
|1
|0.14
|Тиссудали Тарик
|1
|0.14
|Лемайич Дарко
|1
|0.14
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.44
|Акпом Чуба
|2
|0.22
|Шваб Штефан
|1
|0.11
|Куртич Ясмин
|1
|0.11
|Виейринья
|1
|0.11
|Митрицэ Александру
|1
|0.11
|Сидклей Феррейра
|1
|0.11
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
60%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3
Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1
ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Гент - ПАОК
Исход игры
Гент
76.8% (43)
Ничья
21.4% (12)
ПАОК
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
52.73% (29)
Нет
47.27% (26)
Популярный счёт
1:0 Гент
33.9% (19)
2:1 Гент
30.4% (17)
1:1 Ничья
17.9% (10)
2:0 Гент
10.7% (6)
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