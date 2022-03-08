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Лига конференций 2021-2022

Гент
 
Позже

Стадион:
ПАОК
Прогнозы 56
Гент 76.8% (43)
X 21.4% (12)
ПАОК 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
ПАОК
1.73
3.80
5.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гент
ПАОК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0
ТМК
1:1
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 2 0.29
Бруно Джанни 1 0.14
Тиссудали Тарик 1 0.14
Лемайич Дарко 1 0.14
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.44
Акпом Чуба 2 0.22
Шваб Штефан 1 0.11
Куртич Ясмин 1 0.11
Виейринья 1 0.11
Митрицэ Александру 1 0.11
Сидклей Феррейра 1 0.11

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
60%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3
Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1
ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4
1/8 финала
0 Витесс
1 Рома
2 Партизан
5 Фейеноорд
1 ПАОК
0 Гент
4 Славия Прага
1 ЛАСК
2 Марсель
1 Базель
4 ПСВ
4 Копенгаген
2 Будё-Глимт
1 АЗ Алкмаар
2 Лестер
0 Ренн
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гент - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 1 день 7 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Гент 76.8% (43)
    X 21.4% (12)
    ПАОК 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гент
    Ничья
    ПАОК
    1.73
    3.80
    5.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Гент - ПАОК

    Исход игры
    Гент
    76.8% (43)
    Ничья
    21.4% (12)
    ПАОК
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (29)
    Нет
    47.27% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Гент
    33.9% (19)
    2:1 Гент
    30.4% (17)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    2:0 Гент
    10.7% (6)
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