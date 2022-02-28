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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже
Нижний Новгород
Прогнозы 1
Динамо Москва 0% (0)
X 0% (0)
Нижний Новгород 100% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Нижний Новгород
1.43
5.20
8.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Нижний Новгород

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берковский Илья 1 0.5
Ткачук Денис 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Груничев Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 1 день 7 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 1
    Динамо Москва 0% (0)
    X 0% (0)
    Нижний Новгород 100% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.43
    5.20
    8.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Нижний Новгород

    Исход игры
    Динамо Москва
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Нижний Новгород
    100% (1)
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    Динамо Москва
    Нижний Новгород

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