Статистика матча
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0 Голы 0
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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1 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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0 Владение мячом, % 0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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19 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
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17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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18 Груйич МаркоПолузащитник
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21 Рачич УрошПолузащитник
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11 Йович ЛукаНападающий
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Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Дания
Сербия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1
Прогнозы на матч Дания 0:0 Сербия
Исход игры
Дания
78.9% (86)
Ничья
13.8% (15)
Сербия
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
2:1 Дания
45.9% (50)
1:0 Дания
14.7% (16)
2:0 Дания
10.1% (11)
1:1 Ничья
10.1% (11)
1:2 Сербия
5.5% (6)
3:1 Дания
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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