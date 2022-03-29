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Конечно, главным событием нашего поединка будет выход на поле с капитанской повязкой Кристиана Эриксена. Напомним, именно на стадионе «Паркен» в начале лета полузащитник датчан пережил остановку сердца в матче чемпионата Европы. И вот он возвращается! Это, конечно, здорово!