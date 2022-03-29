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Дания
FIFA #10
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Сербия
FIFA #25
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Дания 79.1% (87)
X 13.6% (15)
Сербия 7.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Сербия
2.23
3.38
3.51
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
3
Вестергор
Янник
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
15
Норгор
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Ольсен
Сков
Андреас
12
Дольберг
Каспер
18
Линнстрем
Йеспер
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
6
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
16
Лукич
Саша
8
Гудель
Неманья
17
Костич
Филип
20
Милинкович-Савич
Сергей
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александар
Дания
Сербия

История личных встреч

Дания
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    1'
    Дольберг Каспер из команды Дания в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сербия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Дания 0:0 Сербия

Исход игры
Дания
78.9% (86)
Ничья
13.8% (15)
Сербия
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
2:1 Дания
45.9% (50)
1:0 Дания
14.7% (16)
2:0 Дания
10.1% (11)
1:1 Ничья
10.1% (11)
1:2 Сербия
5.5% (6)
3:1 Дания
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Дания
Сербия

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