История личных встреч
Дания
Сербия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1
Прогнозы на матч Дания - Сербия
Исход игры
Дания
72.7% (24)
Ничья
18.2% (6)
Сербия
9.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
68.75% (22)
Нет
31.25% (10)
Популярный счёт
2:1 Дания
36.4% (12)
1:0 Дания
15.2% (5)
2:0 Дания
15.2% (5)
1:1 Ничья
15.2% (5)
1:2 Сербия
9.1% (3)
3:1 Дания
6.1% (2)
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