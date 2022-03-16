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Дания
FIFA #10
 
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Стадион:
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 33
Дания 72.7% (24)
X 18.2% (6)
Сербия 9.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Сербия
1.85
3.73
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 16 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Дания 72.7% (24)
    X 18.2% (6)
    Сербия 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Сербия
    1.85
    3.73
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дания - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Сербия

    Исход игры
    Дания
    72.7% (24)
    Ничья
    18.2% (6)
    Сербия
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (22)
    Нет
    31.25% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    36.4% (12)
    1:0 Дания
    15.2% (5)
    2:0 Дания
    15.2% (5)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
    1:2 Сербия
    9.1% (3)
    3:1 Дания
    6.1% (2)
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    Дания
    Сербия

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