Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0
Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0
Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1
Прогнозы на матч Норвегия - Армения
Исход игры
Норвегия
85.7% (30)
Ничья
8.6% (3)
Армения
5.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
48.48% (16)
Нет
51.52% (17)
Популярный счёт
2:0 Норвегия
31.4% (11)
2:1 Норвегия
31.4% (11)
1:0 Норвегия
11.4% (4)
1:1 Ничья
8.6% (3)
3:0 Норвегия
5.7% (2)
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