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Норвегия
FIFA #37
 
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Стадион:
Армения
FIFA #89
Прогнозы 35
Норвегия 85.7% (30)
X 8.6% (3)
Армения 5.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Армения
1.41
4.80
9.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0
Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0
Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 35
    Норвегия 85.7% (30)
    X 8.6% (3)
    Армения 5.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Армения
    1.41
    4.80
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия - Армения

    Исход игры
    Норвегия
    85.7% (30)
    Ничья
    8.6% (3)
    Армения
    5.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (16)
    Нет
    51.52% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Норвегия
    31.4% (11)
    2:1 Норвегия
    31.4% (11)
    1:0 Норвегия
    11.4% (4)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    3:0 Норвегия
    5.7% (2)
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    Норвегия
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