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Стадион: Abanca-Riazor
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2
Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1
Исландия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2
Прогнозы на матч Испания - Исландия
Исход игры
Испания
100% (32)
Ничья
0% (0)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
34.38% (11)
Нет
65.63% (21)
Популярный счёт
2:0 Испания
43.8% (14)
3:1 Испания
18.8% (6)
3:0 Испания
15.6% (5)
2:1 Испания
15.6% (5)
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