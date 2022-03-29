3:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Пьер Моруа
1:0
23' ГолМбаппе Килиан
2:0
34' ГолЖиру Оливье
3:0
76' ПенальтиМбаппе Килиан
Ход матча
23'
1:0
34'
2:0
76'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
10 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
16
Меньян
Майк
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
18
Динь
Люка
14
Мвала
Мотоби
18
Лакай
Фагрие
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
18 Динь ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мвала МотобиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лакай ФагриеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бвума БрюсВратарь
-
16 Мотва ВелиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брукс ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
История личных встреч
Франция
ЮАР
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2
ЮАР
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЮАР - Гвинея 0:0 Гана - ЮАР 1:0 ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0
Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1
Прогнозы на матч Франция 3:0 ЮАР
Исход игры
Франция
100% (114)
Ничья
0% (0)
ЮАР
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
23.36% (25)
Нет
76.64% (82)
Популярный счёт
2:0 Франция
46.5% (53)
3:0 Франция
20.2% (23)
2:1 Франция
12.3% (14)
3:1 Франция
7.9% (9)
1:0 Франция
3.5% (4)
4:1 Франция
1.8% (2)
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