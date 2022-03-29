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Франция
FIFA #3
3:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
ЮАР
FIFA #66
0'
1:0
23' Гол
Мбаппе Килиан
2:0
34' Гол
Жиру Оливье
3:0
76' Пенальти
Мбаппе Килиан
77'

Ход матча

23'
Мбаппе Килиан
1:0
34'
Жиру Оливье
2:0
46'
 
Мудау Кхулисо
Лакай Фагрие
46'
 
Моселе Гудман
Мокоена Тебохо
65'
Диаби Мусса
Гризманн Антуан
 
65'
Бен-Йеддер Виссам
Жиру Оливье
 
65'
Погба Поль
Канте Н'Голо
 
65'
 
Долли Киган
Хлонгвейн Бонгокуле
72'
 
Макгопа Эвиденс
Фостер Лайл
76'
Мбаппе Килиан
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Франция 100% (114)
X 0% (0)
ЮАР 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
ЮАР
1.15
8.10
24.09
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Салиба
Вильям
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
15
Клаусс
Жонатан
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
18
Динь
Люка
7
Гризманн
Антуан
9
Жиру
Оливье
10
Мбаппе
Килиан
1
Уильямс
Ронвен
2
Мобби
Нико
5
Ксулу
Сиянда
13
Сибиси
Нкосинати
7
Лакай
Лайл
4
Мокоена
Тебохо
14
Мвала
Мотоби
6
Монаре
Табанг
18
Лакай
Фагрие
8
Фостер
Лайл
12
Хлонгвейн
Бонгокуле
Франция
ЮАР

История личных встреч

Франция
ЮАР

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМ
1:2

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2
ЮАР
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЮАР - Гвинея 0:0 Гана - ЮАР 1:0 ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0
Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1
  • Второй тайм
  • 76'
    Такая сборная Франции способна вновь выиграть ЧМ, но в Катаре не будет команд уровня ЮАР.
  • Пенальти
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает Килиан Мбаппе! Точен с точки француз, оформляя дубль! 26 голов у игрока за сборную!
  • Желтая карточка
    74'
    Кулу получает жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    74'
    Вновь накрутил половину команды Мбаппе, после чего сфолили на нём в штрафной! Пенальти!
  • Замена
    73'
    Вместо Фостера выходит Макгопа у ЮАР.
  • 72'
    Обыграл двоих игроков Мбаппе, после чего нанёс удар низом из-за штрафной. Вратарь зафиксировал мяч.
  • 71'
    Очень хочется увидеть на поле Нкунку, который сейчас является одной из главных звёзд Бундеслиги.
  • 70'
    Последнюю минуту сборная ЮАР уверенно контролирует мяч.
  • 69'
    В который раз пробил Мбаппе, но в этом случае Килиан ударил выше ворот.
  • Желтая карточка
    68'
    Сначала Монаре, а потом и Рабьо получили жёлтую карточку.
  • Замена
    67'
    Долли вышел вместо Хлонгвейна.
  • 66'
    Сразу же случается стык с участием Поля Погба! И здесь Англия догоняет игрока!
  • Замена
    65'
    Погба выходит вместо Канте, Бен-Йеддер заменяет Жиру, а Диаби закрывает фланг вместо Гризманна.
  • Опасный момент
    64'
    Вот это красота! Сначала Динь ударил в штангу, а потом Жиру ударил ударом скорпиона. Немного не хватило!
  • 63'
    Чудо сотворили Мбаппе с Гризманном, оставив не у дел нескольких африканцев. Правда, не сумел первый переправить мяч в ворота.
  • 62'
    Навесил Клосс в штрафную, но упал в этой самой площади Жиру, требуя назначить пенальти. Судья молчит.
  • 61'
    Великолепно прошёл на дриблинге игрок ЮАР, но мяч не дошёл до форварда Моселе. А мог бы быть момент!
  • 60'
    Теперь очень монотонно и спокойно перекатывают мяч Салиба и Кимпембе. А ведь никуда торопиться не надо!
  • 59'
    Кстати, сборная Франции забивает 20 игр подряд.
  • Офсайд
    58'
    Люка Динь ворвался в штрафную, нанёс удар, но оказался в офсайде игрок "Астон виллы".
  • 57'
    Все атаки ЮАР успешно нейтрализуют "трёхцветные".
  • 56'
    Великолепен и Канте, который начинает последние атаки сборной!
  • 55'
    Ошибается Клосс с передачей, прерывая перспективную атаку.
  • Опасный момент
    53'
    И вновь опасно! Совсем немного не хватило Жиру до дубля! А какова комбинация!
  • Опасный момент
    52'
    Великолепно пробил головой Кимпембе, но голкипер аналогично классно отбил мяч!
  • Штанга
    51'
    В перекладину попадает Мбаппе! А мог и забивать, учитывая выход 1 на 1!
  • 50'
    Очень классно гонят вперёд свою команду болельщики Франции!
  • 49'
    Впервые за долгое время владеют мячом гости, но быстро теряют снаряд.
  • 48'
    Вновь активны Клосс и Канте, а первый из них нанёс опасный удар с линии штрафной!
  • 47'
    Классно прорвался Клосс по флангу, но не сумели партнёры довести дело до гола.
  • Замена
    46'
    Мудау выходит вместо Лайла. Муселе вместо Мукоэны также выходит на поле.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не произошло. Давайте немного отдохнём!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту всего добавил рефери.
  • Опасный момент
    45'
    Уильямс спасает ворота после плотного удара Мбаппе! После того, как Ронвен отразил, он успел ещё добежать и накрыть мяч, не подпустив Жиру.
  • 44'
    Мокоена не смог уйти в контратаку, поэтому в центре поля подсёк Рабио. Штрафной, стандарт в пользу хозяев поля. 
  • 42'
    Меньян получил мяч и решил отдать пас, покатив мяч мимо прессингующего нападающего. Было рисковано!
  • Фол, нарушение
    41'
    Кимпембе очень сильно хотел, поэтому нарушил правила в атаке, отправив на газон оппонента на фланге. 
  • 40'
    Гризманн нереально здорово подал мяч с углового на дальний угол вратарской, Уильямс блестяще сыграл на выходе. 
  • 39'
    Франция не хочет останавливаться. Всё новые и новые атакующие волны на ворота соперника проводят хозяева поля. 
  • 38'
    Клаусс имел момент для обострения ситуации в штрафной, сыграв на подборе, но развернуться и пробить как Жиру не сумел. 
  • 37'
    Мбаппе слева навешивал в штрафную сейчас, никто не смог откликнуться на передачу. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЖИРУ!!! Гризманн сделал передачу в штрафную площадь, там был Жиру, который обыграл соперника, развернулся и пробил аккурат в сетку ворот. После этого Оливье пошёл отмечать к трибунам. 
  • 33'
    Атаку провела сборная ЮАР, после перевода с левого на правый фланг последовала потеря мяча.
  • 32'
    Уильямс после прострельной передачи справа вдоль лицевой вытянулся в струнку и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Фостер вернулся на свою половину поля, чтобы выцарапать мяч. Первая попытка была нормальной, а во второй заход нарушил правила на Варане. 
  • 29'
    Уильямс ввёл мяч в игру от своих ворот. Работы у него, конечно, много, но играет он блестяще сегодня. 
  • 28'
    Мбаппе теперь уже сошёлся в очной борьбе с оппонентом на левом фланге. Игрок ЮАР мяч выцарапал, практически усадив Килиана на газон.
  • 27'
    Жиру теперь получил мяч перед штрафной, не нашёл продолжения и отпасовал назад. После этого его партнёр нарушил правила. 
  • 26'
    Килиан очень эмоционально отметил, улыбается, радуется - можно понять, этот парень хочет реабилитироваться перед своими фанатами. 
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МБАППЕ!!! Мбаппе получил мяч практически на левом углу штрафной, обработал его и послал аккурат в дальнюю "девятку"! Какая же красота!!! А голевую передачу сделал Гризманн, протащивший мяч справа к лицевой. 
  • 23'
    Хлонгвейн всеми правдами и неправдами цеплялся за мяч сейчас, но защитники сборной Франции сумели его оттереть от мяча. 
  • 22'
    Рабио отработал в обороне, не позволив сборной ЮАР выполнить подачу в штрафную площадь. 
  • 21'
    Клаусс на правом фланге постоянно предлагает себя. Сейчас чуть ли не в первый раз ему пришёл мяч, но он его потерял, а потом ещё и не смог отобрать после ошибки.
  • 19'
    Канте сейчас разгонял атаку, только отдал на правый фланг за спину. На этом скорость атаки была нивелирована. 
  • 18'
    Французы снова завели мяч в штрафную площадь, но Мбаппе запутался в подборе ног и не сумел пробить по воротам. 
  • 17'
    Франция продолжает атаковать и постоянно навешивать в штрафную, только этими подарками не пользуется никто. 
  • 16'
    Дешам, кстати, не терял времени и пообщался с Гризманном. Есть определённые недовольства со стороны наставника французской сборной. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Мокоена получил повреждение, игру после этого остановили. Это Клаусс вместо мяча попал ногой по игроку сборной ЮАР.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лакай справа подал мяч в штрафную сборной Франции со стандарта, защитник головой выбил мяч. 
  • 12'
    Интересно, что Ксулу оказали помощь, скоро он вернутся в игру. А рефери решил назначить свободный, отдав мяч голкиперу. 
  • 11'
    Отмечу, что в прошлом эпизоде игрок ЮАР лежал у лицевой линии, поэтому два футболиста сборной Франции могли выходить на рандеву с голкипером, но не сообразили в динамике.
  • Опасный момент
    10'
    Как сейчас не забивает Франция! Теперь уже момент был у Мбаппе, который не подстроился под мяч, отправив его в сторону углового флажка, а не прошив из центра штрафной ворота!
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной заработали теперь гости. Лакай решил нанести прямой удар, до ворот было метров под 30, Меньян без проблем забрал мяч в руки. 
  • 7'
    Второй шанс был у Жиру сейчас, но не такой опасный момент. Удар пришёлся аккурат в руки вратарю ЮАР.
  • 7'
    А вот подача мяча с углового оставила желать лучшего, гости довольно легко отбились. 
  • Опасный момент
    6'
    Жиру оказался перед чужими воротам и пробил с линии вратарской, Уильямс каким-то чудом выбил мяч! Как он среагировал! Угловой. 
  • 5'
    Салиба подключился к атаке на правом фланге, сделал перевод на другой фланг, оттуда последовала диагональ к штрафной и... всё. Снова позиционка. 
  • 4'
    Кстати, сборная ЮАР перед фолом провела неплохую атаку через центр, но пробить толком не смогли, зато размяли Ронвена Уильямса.
  • Фол, нарушение
    3'
    Подножка в адрес Мбаппе, Килиан мог и продолжить бежать, но арбитр дал свисток - стандарт. 
  • 2'
    Французы с первых же минут захватили инициативу и пробуют в центре поля что-то создать, чтобы продвинуться вперёд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Франция 3:0 ЮАР

Исход игры
Франция
100% (114)
Ничья
0% (0)
ЮАР
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
23.36% (25)
Нет
76.64% (82)
Популярный счёт
2:0 Франция
46.5% (53)
3:0 Франция
20.2% (23)
2:1 Франция
12.3% (14)
3:1 Франция
7.9% (9)
1:0 Франция
3.5% (4)
4:1 Франция
1.8% (2)
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