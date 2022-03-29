Вновь накрутил половину команды Мбаппе, после чего сфолили на нём в штрафной! Пенальти!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает Килиан Мбаппе! Точен с точки француз, оформляя дубль! 26 голов у игрока за сборную!

Такая сборная Франции способна вновь выиграть ЧМ, но в Катаре не будет команд уровня ЮАР.

Мудау выходит вместо Лайла. Муселе вместо Мукоэны также выходит на поле.

Классно прорвался Клосс по флангу, но не сумели партнёры довести дело до гола.

Вновь активны Клосс и Канте, а первый из них нанёс опасный удар с линии штрафной!

Впервые за долгое время владеют мячом гости, но быстро теряют снаряд.

Очень классно гонят вперёд свою команду болельщики Франции!

В перекладину попадает Мбаппе! А мог и забивать, учитывая выход 1 на 1!

И вновь опасно! Совсем немного не хватило Жиру до дубля! А какова комбинация!

Великолепен и Канте, который начинает последние атаки сборной!

Люка Динь ворвался в штрафную, нанёс удар, но оказался в офсайде игрок "Астон виллы".

Теперь очень монотонно и спокойно перекатывают мяч Салиба и Кимпембе. А ведь никуда торопиться не надо!

Великолепно прошёл на дриблинге игрок ЮАР, но мяч не дошёл до форварда Моселе. А мог бы быть момент!

Навесил Клосс в штрафную, но упал в этой самой площади Жиру, требуя назначить пенальти. Судья молчит.

Чудо сотворили Мбаппе с Гризманном, оставив не у дел нескольких африканцев. Правда, не сумел первый переправить мяч в ворота.

Вот это красота! Сначала Динь ударил в штангу, а потом Жиру ударил ударом скорпиона. Немного не хватило!

Сразу же случается стык с участием Поля Погба! И здесь Англия догоняет игрока!

Сначала Монаре, а потом и Рабьо получили жёлтую карточку.

В который раз пробил Мбаппе, но в этом случае Килиан ударил выше ворот.

Очень хочется увидеть на поле Нкунку, который сейчас является одной из главных звёзд Бундеслиги.

Обыграл двоих игроков Мбаппе, после чего нанёс удар низом из-за штрафной. Вратарь зафиксировал мяч.

Первый тайм

— Ничего не произошло. Давайте немного отдохнём!

45' Одну минуту всего добавил рефери.

45' Уильямс спасает ворота после плотного удара Мбаппе! После того, как Ронвен отразил, он успел ещё добежать и накрыть мяч, не подпустив Жиру.

44' Мокоена не смог уйти в контратаку, поэтому в центре поля подсёк Рабио. Штрафной, стандарт в пользу хозяев поля.

42' Меньян получил мяч и решил отдать пас, покатив мяч мимо прессингующего нападающего. Было рисковано!

41' Кимпембе очень сильно хотел, поэтому нарушил правила в атаке, отправив на газон оппонента на фланге.

40' Гризманн нереально здорово подал мяч с углового на дальний угол вратарской, Уильямс блестяще сыграл на выходе.

39' Франция не хочет останавливаться. Всё новые и новые атакующие волны на ворота соперника проводят хозяева поля.

38' Клаусс имел момент для обострения ситуации в штрафной, сыграв на подборе, но развернуться и пробить как Жиру не сумел.

37' Мбаппе слева навешивал в штрафную сейчас, никто не смог откликнуться на передачу.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЖИРУ!!! Гризманн сделал передачу в штрафную площадь, там был Жиру, который обыграл соперника, развернулся и пробил аккурат в сетку ворот. После этого Оливье пошёл отмечать к трибунам.

33' Атаку провела сборная ЮАР, после перевода с левого на правый фланг последовала потеря мяча.

32' Уильямс после прострельной передачи справа вдоль лицевой вытянулся в струнку и забрал мяч в руки.

31' Фостер вернулся на свою половину поля, чтобы выцарапать мяч. Первая попытка была нормальной, а во второй заход нарушил правила на Варане.

29' Уильямс ввёл мяч в игру от своих ворот. Работы у него, конечно, много, но играет он блестяще сегодня.

28' Мбаппе теперь уже сошёлся в очной борьбе с оппонентом на левом фланге. Игрок ЮАР мяч выцарапал, практически усадив Килиана на газон.

27' Жиру теперь получил мяч перед штрафной, не нашёл продолжения и отпасовал назад. После этого его партнёр нарушил правила.

26' Килиан очень эмоционально отметил, улыбается, радуется - можно понять, этот парень хочет реабилитироваться перед своими фанатами.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МБАППЕ!!! Мбаппе получил мяч практически на левом углу штрафной, обработал его и послал аккурат в дальнюю "девятку"! Какая же красота!!! А голевую передачу сделал Гризманн, протащивший мяч справа к лицевой.

23' Хлонгвейн всеми правдами и неправдами цеплялся за мяч сейчас, но защитники сборной Франции сумели его оттереть от мяча.

22' Рабио отработал в обороне, не позволив сборной ЮАР выполнить подачу в штрафную площадь.

21' Клаусс на правом фланге постоянно предлагает себя. Сейчас чуть ли не в первый раз ему пришёл мяч, но он его потерял, а потом ещё и не смог отобрать после ошибки.

19' Канте сейчас разгонял атаку, только отдал на правый фланг за спину. На этом скорость атаки была нивелирована.

18' Французы снова завели мяч в штрафную площадь, но Мбаппе запутался в подборе ног и не сумел пробить по воротам.

17' Франция продолжает атаковать и постоянно навешивать в штрафную, только этими подарками не пользуется никто.

16' Дешам, кстати, не терял времени и пообщался с Гризманном. Есть определённые недовольства со стороны наставника французской сборной.

14' Мокоена получил повреждение, игру после этого остановили. Это Клаусс вместо мяча попал ногой по игроку сборной ЮАР.

13' Лакай справа подал мяч в штрафную сборной Франции со стандарта, защитник головой выбил мяч.

12' Интересно, что Ксулу оказали помощь, скоро он вернутся в игру. А рефери решил назначить свободный, отдав мяч голкиперу.

11' Отмечу, что в прошлом эпизоде игрок ЮАР лежал у лицевой линии, поэтому два футболиста сборной Франции могли выходить на рандеву с голкипером, но не сообразили в динамике.

10' Как сейчас не забивает Франция! Теперь уже момент был у Мбаппе, который не подстроился под мяч, отправив его в сторону углового флажка, а не прошив из центра штрафной ворота!

8' Штрафной заработали теперь гости. Лакай решил нанести прямой удар, до ворот было метров под 30, Меньян без проблем забрал мяч в руки.

7' Второй шанс был у Жиру сейчас, но не такой опасный момент. Удар пришёлся аккурат в руки вратарю ЮАР.

7' А вот подача мяча с углового оставила желать лучшего, гости довольно легко отбились.

6' Жиру оказался перед чужими воротам и пробил с линии вратарской, Уильямс каким-то чудом выбил мяч! Как он среагировал! Угловой.

5' Салиба подключился к атаке на правом фланге, сделал перевод на другой фланг, оттуда последовала диагональ к штрафной и... всё. Снова позиционка.

4' Кстати, сборная ЮАР перед фолом провела неплохую атаку через центр, но пробить толком не смогли, зато размяли Ронвена Уильямса.

3' Подножка в адрес Мбаппе, Килиан мог и продолжить бежать, но арбитр дал свисток - стандарт.

2' Французы с первых же минут захватили инициативу и пробуют в центре поля что-то создать, чтобы продвинуться вперёд.