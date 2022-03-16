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Франция
FIFA #3
 
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Стадион:
ЮАР
FIFA #66
Прогнозы 31
Франция 100% (31)
X 0% (0)
ЮАР 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
ЮАР
1.20
6.60
17.90
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Новости

История личных встреч

Франция
ЮАР

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМ
1:2

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2
ЮАР
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЮАР - Гвинея 0:0 Гана - ЮАР 1:0 ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0
Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - ЮАР от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 31
    Франция 100% (31)
    X 0% (0)
    ЮАР 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    ЮАР
    1.20
    6.60
    17.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Франция - ЮАР онлайн

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    Прогнозы на матч Франция - ЮАР

    Исход игры
    Франция
    100% (31)
    Ничья
    0% (0)
    ЮАР
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    35.48% (11)
    Нет
    64.52% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    48.4% (15)
    2:1 Франция
    19.4% (6)
    3:1 Франция
    16.1% (5)
    3:0 Франция
    12.9% (4)
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    Франция
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