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Стадион: Пьер Моруа
История личных встреч
Франция
ЮАР
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2
ЮАР
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЮАР - Гвинея 0:0 Гана - ЮАР 1:0 ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0
Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1
Прогнозы на матч Франция - ЮАР
Исход игры
Франция
100% (31)
Ничья
0% (0)
ЮАР
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
35.48% (11)
Нет
64.52% (20)
Популярный счёт
2:0 Франция
48.4% (15)
2:1 Франция
19.4% (6)
3:1 Франция
16.1% (5)
3:0 Франция
12.9% (4)
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